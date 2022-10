David Schütter, Jeanne Goursaud, Laurence Rupp als germanische "Barbaren" mit hervorragender Aussprache. Ab 21. Oktober auf Netflix. Foto: Netflix

Hier sind die Mediennews vom Montag:

Die besten Serien im Oktober: Zum Fürchten – Grauen, wohin man schaut: "Nailed It", "Jeffrey Dahmer: Selbstporträt eines Serienmörders", The Watcher", "Barbaren 2", "Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities"

Sparpläne für Ö1: Kulturinstitutionen befürchten "Kahlschlag mit einem nie dagewesenen Schaden" – In einem offenen Brief wendet sich eine Phalanx an heimischen Institutionen an den ORF und die Politik

Russland-Kennerin in der "ZiB 2": Putin hofft auf bröckelnde Einheit im Westen – Die ehemalige Moskau-Korrespondentin Catherine Belton analysierte die russische Interessenlage nüchtern und klar

Festakt zum 120. Geburtstag von Leopold Figl auf ORF 3 zur rechten Zeit – Auf ORF 3 gab es am Sonntag gleich mehrere Stunden Programm. Schauspieler Cornelius Obonya führte durch einen Teil der Sendung

Masochist, Talkmaster, Prediger: Hermes Phettberg wird 70 – Der Moderator der legendären "Nette Leit Show" lebt zurückgezogen und schreibt nach wie vor für den "Falter" und den "Augustin"

Nach erfolgreichem Crowdfunding: Inklusives Onlinemagazin "andererseits" setzt auf Abo-Modell – Das Team gründete eine GmbH und startet mit einer Förderung der Wiener Wirtschaftsagentur

"Tor zur Hölle": Millionenpublikum für Österreich-"Tatort" – Im ORF sahen den Krimi im Schnitt 1,008 Millionen, in der ARD waren durchschnittlich 7,75 Millionen Zuseherinnen und Zusehern dabei

Bierbrauen ist Frauensache, Geschäfte mit Möbeln und Lara: TV-Tipps für Montag – Das rote Zelt, The Amazing Spider Man, Kulturmontag: Eine essentielle Erinnerung, Teufelskreis Alpha – mit Radiotipps

Wir wünschen noch einen schönen Abend!