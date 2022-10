Salpetersäure wirkt auf die Haut, Schleimhäute und Atemwege ätzend. (Symbolbild) Foto: APA/BFKDO SCHÄRDING

Wien – Aus einem Betrieb in Ragnitz bei St. Georgen an der Stiefing ist am Dienstag giftige Salpetersäure ausgetreten. Von dem Giftstoffaustritt sind derzeit konkret die Ortsteile Ragnitz, Badendorf und Gundersdorf betroffen, wie der ORF berichtet. Der Grund für den Säureaustritt ist aktuell nicht bekannt. Bis auf weiteres bitten die Behörden die Bevölkerung nicht ins Freie zu gehen und auch Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die steirische Landeswarnzetrale hat den Umweltalarm ausgelöst.

Salpetersäure ist farblos, hat aber einen starken Geruch. In konzentrierter Form nimmt die Säure einen gelb-rötlichen Farbton an. Auf Schleimhäute, Haut und Atemwege wirkt Salpetersäure ätzend. (red, 4.10.2022)