Michael Hausenblas fragt den Schriftsteller Hanno Millesi, warum ihm dieses Möbelobjekt ganz besonders am Herzen liegt.

Hanno Milesi: "Püspök studierte seinerzeit an der Wiener Angewandten und beschäftigte sich mit Möbelbau an der Schnittstelle zur Kunst" Foto: Nathan Murrell

"Mein ‚bestes Stück‘ ist ein Möbelobjekt des Gestalters Martin Püspök. Ich habe ihn Ende der 80er-Jahre kennengelernt, als wir gemeinsam in einer Wiener Galerie gejobbt haben. Püspök studierte seinerzeit an der Wiener Angewandten und beschäftigte sich mit Möbelbau an der Schnittstelle zur Kunst. Zu dieser Zeit flossen Design, Kunst und Mode ein Stück weit zusammen. Im weiteren Sinne fallen mir dazu auch die Bänke des Künstlers Franz West oder Heimo Zobernig ein. Mich hat diese Entwicklung damals sehr angesprochen. Ich fand das aufregend, Möbel weit über ihre eigentliche Funktion hinaus zu gestalten. Mir bedeutet das Stück aber auch aus einem anderen Grund sehr viel. Es war das allererste Möbel, das ich mir selbst gekauft habe. Der Preis war jetzt nicht unbedingt wahnsinnig hoch, aber es war durchaus eine echte Anschaffung. Und das Objekt ist das einzige aus dieser Zeit, das noch immer bei mir ist." (Michael Hausenblas, 12.10.2022)