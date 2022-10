Ein Maiskolben, in Butter gehüllt und mit Salz bestreut, ist die perfekte Beilage, mehr braucht es für einen saftigen und runden Geschmack nicht. Damit es in der leider bald zu Ende gehenden Maissaison nicht fad wird, kann man, mit Miso-Butter oder Käse bestreut, das Ganze abwechslungsreicher gestalten. Im viralen Video der Tiktok-Userin "spicednice" werden Maiskolben in Rippen geschnitten, mit einer Marinade bestrichen und gebacken – bei ihr im Airfryer, bei mir im Ofen. Dazu serviert sie eine scharfe Mayonnaise. Das Video von Farrah J., die hinter dem Account steckt, hat mehr als 14 Millionen Aufrufe auf der Plattform.



Angelehnt an mexikanisches Streetfood



Die Maisrippen sind laut der Tiktokerin angelehnt an das mexikanische Streetfood Elote, gegrillte Maiskolben mit Cotija-Käse und Tajine-Gewürz. In meinem Fall habe ich den Käse durch Parmesan ersetzt. Das Rezept ist sehr variabel. Für die Mayo werden in Adobo-Sauce eingelegte Chipotle-Chilis verlangt, die es nur im Spezialgeschäft gibt. Diese kann man durch eine andere Chilisauce wie Sriracha, Harissa oder sogar Tabasco ersetzen. Von Letzterem gibt es eine Chipotle-Version, somit geht das Raucharoma auch nicht verloren.

Ich habe die Maisrippen zu Chicken-Wings in einer Chili-Butter-Sauce serviert. Die Finger sind eh schon schmutzig. Deswegen passen die Corn Ribs auch gut zu Ripperl, Burger und anderen Fleischgerichten.



Corn Ribs mit scharfer Mayo. Foto: Kevin Recher

Zutaten (für 2 Personen)

Für den Mais



3 bis 4 Maiskolben

4 EL Olivenöl

1 TL Zitronenpfeffer

1/2 TL Knoblauchpulver

1/4 TL Pfeffer

1/2 TL Paprikapulver (geräuchert)

Prise Salz

Für die scharfe Mayonnaise

70 g Mayonnaise

2 TL Chilisauce

Saft einer halben Limette (nach Geschmack)



Prise Salz