[Wirtschaft] Verstärkter Gasfluss nach Österreich sorgt für vollere Speicher

[Ukraine-Livebericht] Ukraine meldet Rückeroberungen im Süden und Osten des Landes

[International] Nordkorea ließ ballistische Rakete über Japan fliegen

[Inland] ÖVP-Abgeordnete bei Netzwerk, das Schwulenfeinde ehrt und Scheidung ablehnt

[Web] Krieg unter Wasser: Wie sicher und verlässlich sind Internetkabel auf dem Meeresgrund?

[Sport] Weltmeister Carlsen in Tirol: Zillertaler Schachweltnabel

[Wirtschaft] Justiz stellt Causa Schlosshotel Velden nach 14 Jahren ein

[Bezirk Leibnitz] Umweltalarm durch ausgetretene Salpetersäure in Südsteiermark

[Wetter] Im Nordosten und Osten ziehen bis um die Mittagszeit noch ein paar stärkere Wolkenfelder durch, einzelne Regenschauer gibt es am ehesten im nördlichen Wein- und Waldviertel. Viel Sonnenschein gibt es hingegen nach Auflösung einiger Frühnebelfelder im Westen und Süden, und am Nachmittag wird es auch in Niederösterreich, Wien und im Burgenland zunehmend sonnig.

[Zum Tag] Heute ist Welttierschutztag.