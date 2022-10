Das Spiel von Ubisoft löst "Duke Nukem Forever" als am längsten in der Entwicklung befindliches Videospiel ab

Am Design hat sich über die Jahre viel geändert. Ob das Spiel heute noch so aussieht wie bei der Präsentation 2018, ist leider unbekannt. Foto: Ubisoft

Es gibt Rekorde, die will man nicht brechen. Einer davon ist, das am längsten in Entwicklung befindliche Videospiel aller Zeiten zu werden. Der Action-Titel Beyond Good & Evil 2 hat diese zweifelhafte Ehre nun erhalten und löst damit den bisherigen Throninhaber Duke Nukem Forever ab.



5.234 Tage

2011 erschien Duke Nukem Forever, erinnerte sich der Games-Journalist Brendan Sinclair kürzlich auf Twitter. "Duke Nukem Forever benötigte 5.156 Tage von seiner Ankündigung 1997 bis zu seinem Release im Jahr 2011." Der vom französischen Entwickler angekündigte Titel Beyond Good & Evil 2 habe bereits 5.234 Tage bei dieser Rechnung auf dem Buckel und liege damit schon seit einiger Zeit auf Platz eins.

2008 begann Ubisoft offiziell über eine Fortsetzung seines Action-Adventures Beyond Good & Evil zu diskutieren und veröffentlichte dazu einen kurzen Teaser-Trailer. Die Zeit danach war jedoch geprägt von Stille seitens der Entwickler. Ein offenbar ungewollter Leak brachte das Spiel allerdings wieder ins Gespräch. In einem Video, das sich rasend schnell verbreitete, sah man die Heldin durch Häuserschluchten laufen und springen. Ubisoft reagierte nicht und ließ selber lange nichts mehr zu dem Spiel hören.

AlphaProtocol360

Überraschendes Comeback

Erst 2018 rückte ein Release wieder in greifbare Nähe, nachdem Teil zwei groß auf der Videospielmesse E3 präsentiert wurde. Der kreative Kopf hinter dem Spiel, Michel Ancel, präsentierte einen neuen Trailer, der einen sehr starken Eindruck bei den Spielern hinterließ. Das neue Setting: das Weltall mit Raumschiffen, coolen Sprüchen und viel Action.

Für Verwirrung sorgte damals die Idee, Spieler sollten eigene kreative Leistungen – etwa Musik oder Grafiken – dem Spiel zuschießen. Eine Idee, die viele Fragen aufwarf, etwa über eine Bezahlung dieser Dienstleistungen. Interessierte können sich aber offenbar weiterhin für dieses Programm anmelden und Teil des Spiels werden.

Ubisoft North America

Nach diesem kurz angefachten Hype verschwand der Titel erneut in der Versenkung. Im Jahr 2020 verließ Ancel die Spieleschmiede. In diversen Interviews, angesprochen auf das Thema, versicherte das französische Studio dennoch, an dem Spiel weiter zu arbeiten. Mehr Details oder Spieleindrücke gab es seit der großen Präsentation allerdings nicht mehr. Einziger Hoffnungsschimmer: Die ehemalige Blizzard-Mitarbeiterin Sarah Arellano, verantwortlich für eine hoffentlich gut ins Spiel eingebettete Story, ließ im August 2022 wissen, sie freue sich über die künftige Arbeit an Beyond Good & Evil 2.

Vielleicht bekommt mit der Neuanstellung auch der zum Spiel gehörige Newsfeed wieder Leben eingehaucht. Der letzte Beitrag liegt mehr als zwei Jahre zurück. (aam, 4.10.2022)