Der Herbst zieht ins Land und verwandelt die Natur in ein farbenfrohes Schauspiel. Das saftige Grün des Sommers verwandelt sich nach und nach in Rot, Gelb oder Braun. Aber nicht nur Blätter segeln langsam von den Bäumen, auch Früchte fallen Stück für Stück zu Boden. Bei Kindern, aber auch Erwachsenen sind beispielsweise Kastanien zum Spielen, Basteln und Dekorieren beliebt. Einen schönen Anblick bieten auch die noch nichtgeernteten Apfel-, Zwetschken- oder Birnenbäume ebenso wie Weinreben oder Wildrosen, auf denen die leuchtend roten Hagebutten zu finden sind. Ja – der Herbst kann besonders bei warmen Temperaturen viel Freunde bringen und lädt zu ausführlichen Spaziergängen sowie zum Fotografieren ein.

Fotos aus der Community

Waren Sie in den vergangenen Tagen in der herbstlichen Natur unterwegs? Was lieben Sie an dieser Zeit des Jahres? Berichten Sie im Forum und schicken Sie Ihre schönsten Herbstfotos an userfotos@derStandard.at. Eine Auswahl wird veröffentlicht!

Die letzten Sonnenstrahlen des Tages tauchen die Natur in ein schönes Farbenmeer. Foto: waldl

Auch in der Stadt zeigt sich der Herbst von seiner schönsten Seite. Foto: waldl

(Magdalena Waldl, 7.10.2022)