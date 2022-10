Stefan Novotny und Markus Friebis reden im Gastblog über Fußball – genauer: über Austria und Rapid.



Wir blicken zurück auf Spieltag zehn von Bundesliga und Liga zwa, wo nur Rapid einen Sieg – und zwar einen sehr souveränen – einfahren konnte, die Austria zu Hause klar verlor. Was heißt das fürs Derby? Wir sehen uns in der aktuellen Folge interessante Statistiken zum Wiener Derby an. Außerdem gibt es eine Vorschau auf das Europacup-Spiel der Austria gegen den spanischen Topklub Villarreal, und wir schließen das September-Tippspiel ab und starten das neue. On top wird noch eingeordnet, ob Andreas Herzog ein Teil von "Rapid neu" sein sollte/wird.

Frage der Woche

Wie lautet euer Tipp fürs 337. Wiener Derby? (Stefan Novotny, Markus Friebis, 4.10.2022)