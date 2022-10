Das Pixel 4 XL nimmt Abschied vom Software-Support. Foto: Proschofsky / STANDARD

Nun ist es also tatsächlich so weit: Mit dem Oktober-Update beendet Google den offiziellen Support für das Pixel 4 und das Pixel 4 XL – die beiden Top-Smartphones des Unternehmens aus dem Jahr 2019. Eine Realität, die bereits vor einigen Wochen hier als "Googles bitteres Update-Versagen" beschrieben wurde. Denn wo aktuelle Pixel-Smartphones fünf Jahre lang Sicherheitsaktualisierungen erhalten, sind ältere auf drei Jahre beschränkt.



Ausblick

Wie von Google zuletzt gewohnt, dürfte es zwar in den kommenden Wochen noch ein finales Bugfix-Update für die Pixel-4-Serie geben, die Sicherheitsaktualisierungen sind damit aber an ihrem Ende angekommen. All die ab November öffentlich gemachten Lücken werden also nicht mehr bereinigt – so sich Google nicht doch noch unerwartet umbesinnt.

Sicherheitslücken, geschlossen

Das Oktober-Update ist freilich nicht auf das Pixel 4 beschränkt, es ist generell für alle Android-Smartphones relevant. Insofern ist es auch interessant zu sehen, welche Lücken diesen Monat geschlossen werden. Dabei sticht vor allem eine kritische Lücke im Android-Framework heraus, über die sich bösartige Apps weitgehende Rechte am Smartphone verschaffen können, um dieses dann etwa auszuspionieren.

Dazu kommen mehrere mit der Warnstufe "hoch" versehene Lücken in diversen Android-Komponenten. Details zu all diesen werden wie gewohnt erst in den kommenden Tagen veröffentlicht. Dazu kommen dann noch all die Fehler in Drittkomponenten. Dazu zählt etwa der Linux Kernel, aber auch Bugs in den proprietären Bestandteilen von Chipherstellern wie Qualcomm oder Unisonic. Bei Qualcomm werden etwa wieder einmal mehrere kritische Lücken geschlossen, Details dazu hält man geheim.

Pixel only

Natürlich gibt es auch gerätespezifische Fehler, über die dann der jeweilige Hersteller separat informiert. Im Fall von Google fallen dabei eine kritische Lücke im Kernel sowie eine im Betriebssystem für den Hochsicherheitsbereich im Titan-Sicherheitschip auf. Dazu kommen bei den Pixels noch diverse nicht sicherheitsrelevante Bugfixes, etwa für Störgeräusche bei kabelgebundenen Headsets oder auch App-Widgets, die mit Android 13 die Zusammenarbeit verweigern.

Download

Das Oktober-Update ist ab sofort für alle Pixel-Smartphones ab dem Pixel 4 verfügbar. Wenn es noch nicht automatisch angeboten wird, lässt es sich über die Sicherheitseinstellungen oder die Systeminformationen manuell auslösen. Samsung hat bei einzelnen Geräten ebenfalls bereits ein Oktober-Update im Angebot, auch wenn hier wie gewohnt nur ein Teil aller Bugfixes enthalten ist, der Rest folgt dann im November. (Andreas Proschofsky, 4.10.2022)