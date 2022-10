Redewendungen sind eigentlich eine wunderbare Sache, die für große Bereicherung der Sprache sorgt. Derlei Wortgefüge beinhalten oft Vergleiche, lassen Bilder im Kopf entstehen und unterstreichen das Gesagte. Ihre Anwendung lässt die sprechende Person eloquenter und gebildeter wirken – korrekter Einsatz vorausgesetzt.

Wenn Redewendungen nur so ungefähr wiedergegeben werden

Hat man vor der eigenen Verwendung jedoch nicht hundertprozentig hingehört, was andere da genau sagen, oder vermischt gar verschiedene dieser Phrasen miteinander, kann der Sinn einer Redewendung verlorengehen, für Irritation beim Gegenüber sorgen oder Gelächter hervorrufen. Letzteres vor allem bei jenen, für die außer Zweifel steht, wie die verdrehte Wendung eigentlich zu lauten hat.

Da wird der Wermutstropfen zum Wehmutstropfen, etwas schlägt dem Fass die Krone aus, und auf einen grünen Nenner wird man so auch nicht kommen. Während der eine befürchtet, das vierte Rad am Wagen zu sein, wäre es der anderen lieber, die Dinge unter zwei Augen zu besprechen. Jemand friert wie ein Rohrspatz oder heult wie ein Schoßhund – da kann einem schon die Hutschnur platzen. Oder stehen Sie gerade vollkommen auf der Leiter?



Nicht ganz klar – oder nicht ganz eindeutig

Oftmals sind es der Gleichklang oder die lautliche Ähnlichkeit zweier Worte, denen man bei der fälschlichen Verwendung in Phrasen aufsitzt. Ein artverwandtes Phänomen sind Redewendungen, die man zwar korrekt benutzt, über deren Bedeutung jedoch keine eindeutige Klarheit herrscht. Passt etwas wie die Faust aufs Auge, meinen die einen damit, dass zwei Dinge wie füreinander geschaffen sind – andere stoßen sich jedoch an der angedrohten Gewalt, die dieser Ausdruck beinhaltet, und verwenden ihn daher, um das genaue Gegenteil zu beschreiben. Verwirrung, wie das Gesagte in diesem Fall gemeint sei, ist da jedenfalls vorprogrammiert.

Wie ist das bei Ihnen?

Kennen Sie das Phänomen des Phrasen-Umdichtens – oder sind Sie womöglich selbst in dieser Hinsicht berüchtigt? Was sind die skurrilsten, lustigsten und verwirrendsten Sager, mit denen Sie es da schon zu tun hatten? Und fühlen Sie den Drang, verdrehte Redewendungen lautstark oder in Gedanken richtigzustellen? Berichten Sie im Forum! (Daniela Herger, 5.10.2022)