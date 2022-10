Angela Merkel wird für ihre Flüchtlingspolitik geehrt. Foto: IMAGO/photothek

Genf – Deutschlands Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel erhält den Nansen-Preis des Uno-Flüchtlingshochkommissariats (UNHCR). Das teilte die Organisation am Dienstag mit. Das UNHCR erkenne ihre Rolle in den Jahren 2015 und 2016 an, als Deutschland mehr als 1,2 Millionen Flüchtlinge und Asylsuchende aufgenommen habe.

"An Lösungen gearbeitet"

"Dr. Merkel hat gezeigt, was erreicht werden kann, wenn Politiker richtig handeln und daran arbeiten, Lösungen für die Herausforderungen der Welt zu finden, statt die Verantwortung an andere weiterzureichen", teilte das UNHCR mit. Der Preis ist mit 150.000 Dollar (152.000 Euro) dotiert.

Merkel hatte im Spätsommer 2015, als viele vor allem syrische Flüchtlinge über Ungarn und Österreich nach Deutschland kamen, entschieden, die deutschen Grenzen nicht zu schließen. Einer ihrer bekanntesten Sätze fiel damals: "Wir schaffen das." Merkels Entscheidung war innerhalb der EU, aber auch in der deutschen Gesellschaft umstritten. (APA, 4.10.2022)