Dieser Schuh hat eigentlich keine Kolumne nötig. Das Sneaker-Modell mit der rutschfesten Gummisohle kam vor über 70 Jahren auf die Welt und ist sowas wie ein Bestseller. Unkaputtbar, immer da. Das war nicht unbedingt vorhersehbar, auch wenn seine Erfindung alles andere als ein Zufall war. Kurz vor der Fußballweltmeisterschaft in Brasilien sollte der Adidas Samba für Aufmerksamkeit und Verkäufe sorgen. Die Rechnung des Unternehmers Adi Dassler ging auf, das Modell Samba wurde zu einem der meistverkauften Turnschuhe.

Doch es kam noch besser für das schmale Modell mit der Gummisohle. In den 1990er-Jahren wurde es von der Popkultur entdeckt, vor allem in Großbritannien. Britpop war das Ding der Stunde, alle legten sich die Schuhe zu, von Kate Moss über die Gallagher-Brüder bis zu Ewan McGregor – er trug die Teile 1996 im Film "Trainspotting". Das alles ist lange her. So lange, dass die Schuhe nun von einer Generation wiederentdeckt werden, die den Hype von damals nur noch von Retro-Bildern auf Instagram oder aus den Familienalben kennt.

Modedesignerin Wales Bonner entwirft auch für die Sportmarke Adidas. Foto: Adidas

Das ist erst einmal erstaunlich. Denn die Generation Z begeistert sich nun für einen Schuh, der sich ganz klar von den futuristischen Sneaker-Klötzen à la Balenciaga abhebt. Dünne Sohle und drei Streifen, mehr Understatement geht kaum. Der Preis: zur Abwechslung einmal erschwinglich. Eine ähnliche Aufregung gab es zuletzt um die Modelle Stan Smith und Superstar.

Angeschoben wird der Hype um die Sneaker durch Kooperationen des Sportherstellers mit Modehäusern wie Gucci oder Kollektionen der Modedesignerin Wales Bonner, die Britin brachte 2020 ihre ersten Entwürfe heraus. Gemein ist diesen Neuinterpretationen die Begeisterung für die Ästhetik der 1970er-Jahre.

GUCCI

Die grassiert nun sogar auf Tiktok: Unter dem Hashtag #Blokecore zeigen sich dort Männer, deren Stilvorbilder Rudi Völler oder Schneckerl Prohaska zu sein scheinen: Sie tragen Fußballtrikots, Goldketterl, Vokuhila – und manchmal auch das Adidas Samba-Sneaker.

Und natürlich haben auch Models wie Bella Hadid, Jahrgang 1996, ihren Beitrag zu der Aufregung um den Adidas Samba geleistet. Sie trägt die Teile mit Kniestrümpfen und knielangem Rock. Damit die Generation Z es ihr gleichtut, geht der Hersteller auch auf deren Bedürfnisse ein: Den Sneaker gibt es selbstverständlich in einer veganen Variante. (Anne Feldkamp, 5.10.2022)