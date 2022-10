In der zweiten Folge des STANDARD-Finanzpodcasts dreht sich alles um die Frage, wie ein reibungsloser Einstieg in den Finanzmarkt gelingt

Lohnt sich das? Geld anlegen – wo fange ich an?

Teuerung, Kredite, Inflation oder Talfahrten an der Börse: Geld ist aktuell Dauerthema. Trotzdem kann es in Zeiten von crashenden Börsenkursen eine gute Idee sein, das eigene Geld am Finanzmarkt anzulegen. Wie man Zugang zum Finanzmarkt erhält, welche Möglichkeiten es gibt und wie viel Vorwissen vorhanden sein sollte, erklärt Andreas Danzer aus der STANDARD-Wirtschaftsredaktion im Podcast.

