Kein Snickers bei Rewe: Wie der Weltkonzern Mars den Handel aufscheucht

1911 stellte Mars seine Zuckerl selbst in einer Küche her. Mittlerweile ist er einer der weltgrößten Nahrungsmittelkonzerne und zwingt den Handel in die Knie