Das vorläufige Ergebnis mit Wahlkartenprognose und die Ergebnisse in den Gemeinden

In der folgenden Grafik sehen Sie das vorläufige Ergebnis inklusive der Wahlkartenprognose des Sora-Instituts. Aufgrund dieser Prognose verbleibt eine Schwankungsbreite von einem Prozentpunkt bis die Wahlkarten am Montag ausgezählt werden.

Auch für die einzelnen Bundesländer gibt es diese Ergebnisse – die Werte dieser Grafik enthalten ebenso eine Wahlkartenprognose.

In der untenstehenden Karte sehen Sie die Ergebnisse der Gemeinden. Da die Wahlkartenstimmen auf Bezirksebene aggregiert werden, werden nur für einige wenige Städte Ergebnisse zur Verfügung stehen, die diese Stimmen enthalten.

Da der größte Teil der Wahlkarten erst am Montag ausgezählt wird, werden dort vorerst die Ergebnisse ohne Wahlkarten dargestellt. In der Detailansicht der Ergebnisse ist ausgewiesen, ob sie Wahlkarten enthalten.

Steuerung: Sie können sich an Ihren Heimatort oder andere interessante Gemeinden heranarbeiten, indem Sie wie gewohnt die Zoom- und Verschiebefunktion nutzen oder die Anfangsbuchstaben der Gemeinde in das Suchfeld über der Karte eingeben. Auf dem Desktop wird das Gemeindeergebnis eingeblendet, sobald Sie die Maus über eine Gemeinde bewegen, ein Klick auf eine Gemeinde fixiert das Ergebnis, sodass Sie es mit dem anderer Gemeinden vergleichen können. In der Mobilversion funktioniert die Fixierung, wenn Sie auf eine Gemeinde tippen.

(red, 9.10.2022)