Grafik: Sony

Aktuelle Spielekonsolen sind ein streng abgeschottetes System. Die Hersteller investieren viel Zeit und Geld darin, zu verhindern, dass die Nutzer eigene Software auf ihrer Hardware zum Laufen bringen. Das durchaus mit Erfolg, Jailbreaks, die diese Sperren aushebeln, sind über die Jahre immer seltener geworden. Nun ist jemandem dieses Kunststück gelungen – und das noch dazu bei Sonys aktueller Konsolengeneration.



Break

Ein unter dem Pseudonym Specter agierender Hacker hat einen Jailbreak für die Playstation 5 veröffentlicht. Über die Ausnutzung von Sicherheitslücken ist es damit möglich, einen weitreichenden Zugriff auf das System zu bekommen. Infolgedessen kann auf die versteckten Debug-Einstellungen der PS5 zugegriffen werden, worüber dann auch manuelle Programme im PKG-Format für die PS4 und die PS5 installiert werden können. Die Attacke macht sich eine bekannte Lücke in der Rendering Engine Webkit zunutze.

So gut diese Nachrichten für die Homebrew-Szene sind, der aktuelle Hack geht mit allerlei Einschränkungen einher. Allen voran, dass der Hack nur mit einer relativ alten Firmware funktioniert. Getestet wurde das Ganze mit Version 4.03, Specter geht aber davon aus, dass auch die Version 4.50 funktionieren sollte. In späteren Versionen dürfte Sony die Webkit-Lücke geschlossen haben, die übrigens bereits im Frühjahr 2020 an das Unternehmen gemeldet worden ist.

Probleme

Zudem scheint der Jailbreak derzeit noch nicht ganz stabil zu laufen, es komme jedenfalls immer wieder zu Abstürzen, warnt der Hacker. Für die Szene ist das trotzdem ein wichtiger Schritt, gibt es doch neue Ansatzpunkte für die Analyse der Sicherheitssysteme der Playstation 5 – und somit auch für kommende Jailbreaks.

Generell scheinen die Sicherheitssperren von Sony gerade zu bröckeln. So sorgte etwa unlängst ein Sicherheitsforscher von Google mit einem Jailbreak für PS4 und PS5 für Aufsehen, der über das Anstecken eines USB-Sticks ausgelöst werden kann. (apo, 4.10.2022)