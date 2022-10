Liebe Leserin, lieber Leser,

manchmal kommt es anders als gedacht: Eigentlich war die Vorstellung neuer Nest-Hardware von Google erst für Donnerstag erwartet worden – parallel zur Präsentation von Pixel 7 (Pro) und Pixel Watch. Doch das Unternehmen scheint sich kurzfristig umbesonnen zu haben, und so gibt es bereits jetzt News zu neuen Geräten, der Smart-Home-Zukunft mit Matter und einem grundlegenden Redesign für jene App, die all das steuern soll.

Außerdem: Rund 95 Prozent des Internetverkehrs laufen durch unter Wasser verlegte Kabel und nicht etwa via Satellit, wie viele vielleicht glauben. n Kriegszeiten und mit der immer wieder brennenden Frage, wie sicher unsere kritische Infrastruktur tatsächlich ist, sind Sorgen bezüglich dieser fragilen Verbindungen in der Tat nicht ganz unbegründet.

Mit einem Event in München hat Xiaomi eine Reihe von Produkten vorgestellt. Allen voran das Xiaomi 12T und 12T Pro. Mit den beiden Smartphones will man pünktlich vor dem anlaufenden Weihnachtsgeschäft ein Angebot stellen, das einerseits günstiger ausfällt als das Xiaomi 12 (Pro) aus dem Frühjahr, dabei aber andererseits nicht zu viele Abstriche macht und teilweise auch ein Upgrade sein soll. Der Standard zeigt das 12T Pro in einem Hands-on.

