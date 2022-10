Der Winter kann kommen, wir sind gerüstet. Nicht sehr gut, weil viel von der Witterung und von anderen Unwägbarkeiten abhängt, aber immerhin. Das ist der Grundtenor, in den österreichische Regierungspolitiker jetzt, Anfang Oktober, einstimmen. Sie verweisen auf die guten Füllstände der heimischen Gasspeicher. Die Opposition sieht das kritischer. Das muss so sein. Es ist ihre Rolle in der Demokratie, alles zu hinterfragen und die Regierung, wenn nötig, vor sich herzutreiben.

Tatsächlich konnte sich im Frühjahr, als die Vorräte nach der langen Heizperiode fast aufgebraucht waren, kaum jemand vorstellen, dass die Speicher in wenigen Monaten auf 80 Prozent gefüllt sein würden. Die Regierung war wie gelähmt, kam schwer in die Gänge, beschwichtigte: "Die Lage ist ernst, aber nicht katastrophal", sagte Energieministerin Leonore Gewessler etwa kurz nach dem Einmarsch von Putins Truppen in die Ukraine. Damals gab es schon unverhüllte Drohungen aus Moskau, Gas auch als Waffe einzusetzen.

Energiesparen ist heuer besonders wichtig. Foto: IMAGO/Christian Ohde

Noch Anfang April fühlte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) bei Wladimir Putin in Moskau vor, ob er für Österreich als langjährigen Gaspartner Vorteile herausreißen könnte. So jedenfalls geht die Erzählung, die wohl stark überzogen ist, offiziell aber nie dementiert wurde. Fakt ist, dass russisches Gas auch nach den von Brüssel gegen Moskau verhängten Sanktionen ohne Unterbrechung nach Österreich geflossen ist und auch weiter fließt. Länder wie Lettland, Bulgarien oder Finnland haben andere Erfahrungen gemacht. Fakt ist aber auch, dass viel weniger Gas als vereinbart in Österreich ankommt. Erst die Lieferkürzungen, die offiziell nie begründet wurden, haben die Regierung in Wien anscheinend wachgerüttelt.

Extreme Teuerung

Wollte man Anfang des Jahres über eine strategische Gasreserve nicht einmal nachdenken, ist eine solche jetzt Realität. Oder besser gesagt, sie wird ab Anfang November Realität sein. Dann will man auch die bestellten, aber noch nicht gelieferten gut zwölf Terawattstunden (TWh) Gas – insgesamt 20 TWh – in den Speichern haben. Unternehmen wurden zudem ermutigt, selbst Vorsorge für ihren Gasbedarf zu treffen. Und auch die teilstaatliche OMV konnte trotz der bis 2040 laufenden Verträge mit Gazprom überzeugt werden, auch anderswo Gas zu kaufen. Die Mehrkosten werden vom Staat, sprich dem Steuerzahler, ersetzt. Alles gut somit? Mitnichten.

Kaum jemand wollte oder konnte sich im Frühjahr vorstellen, welcher Preis für die Beschaffung zu zahlen sein wird. Die Verzehnfachung der Gaspreise hat nicht nur die allgemeine Teuerung in extreme Höhen getrieben; viele Haushalte, die mit Gas heizen, müssen sich im Winter und in den Folgemonaten zudem auf Rechnungen einstellen, die sich gewaschen haben. Die zu 80 Prozent gefüllten Gasspeicher sind zwar ein Polster, der Haushalte wie Unternehmen ohne gröbere Blessuren über den Winter bringen wird. Ein Ruhekissen sind die Vorräte aber nicht.

Spätestens Ende März nächsten Jahres, wenn die Heizsaison endet, müssen die Speicher wieder zügig befüllt werden. Die Vorräte werden bis dahin stark geschrumpft sein, so viel ist sicher. Deshalb ist Energiesparen heuer besonders wichtig. Je mehr Gas vorrätig bleibt, desto weniger muss nachgekauft und für Gas bezahlt werden. Am sinnvollsten wäre eine Umstellung der Heizsysteme. Das geht aber leider nicht so schnell. (Günther Strobl, 4.10.2022)