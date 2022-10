Unsere Wahl – Jeder gegen jeden, Niki Nationale – Ein Leben in der Pole Position, Stavisky – Mit Radiotipps

20.15 BUNDESPRÄSIDENTENWAHL

Unsere Wahl – Jeder gegen jeden Kandidaten für die Bundespräsidentenwahl treffen in Kurzduellen aufeinander. Zugesagt haben Michael Brunner, Gerald Grosz, Walter Rosenkranz, Heinrich Staudinger, Tassilo Wallentin und Dominik Wlazny. Es moderieren Corinna Milborn, Gundula Geiginger und Thomas Mohr. Bis 23.25, Puls 4

20.15 DOKUMENTATION

Magere Jahre? Wie wir uns in Zukunft ernähren können Was bedeutet es, nachhaltig zu produzieren? Kann der steigende Bedarf mittels Bioanbau und regionaler Produkte gesichert werden? Wird oder muss sich der Speiseplan verändern? Oder wird Essen gar zum Luxus für ein paar wenige? Florian Riedels perger besucht Landwirte und Bäuerinnen und klärt über Herausforderungen von Urban Gardening, Kreislaufwirtschaft oder Selbstversorgung auf. Bis 21.00, 3sat

20.15 GESELLSCHAFT

Gran Torino (USA 2008, Clint Eastwood) Der Koreakriegsveteran Walt Kowalski (Clint Eastwood) lebt verwitwet in einem Detroiter Vorort. Als eine asiatische Familie in das Nachbarhaus einzieht, begegnet er ihnen mit offener Feindseligkeit. Er beginnt jedoch, eine Beziehung zu den neuen Nachbarn aufzubauen. Eastwood in seiner Paraderolle als harter wortkarger Außenseiter. Bis 22.40, Kabel eins

20.15 KLASSENKAMPF

Nur für Personal! (Les femmes du 6e étage, F 2010, Philippe Le Guay) Paris der 1960er-Jahre: In der sechsten Etage bei den spanischen Dienstmädchen geht es viel lustiger zu als in seiner Wohnung mit langweiliger Ehefrau. Eine Sozialkomödie über Klassenkampf, die sich erfreulicherweise aber selbst nicht ganz ernst nimmt. Mit Fabrice Luchini, Sandrine Kiberlain, Carmen Maura. Bis 21.55, Arte

Suzanne Joubert (Sandrine Kiberlain) ist immer sehr beschäftigt mit

den gesellschaftlichen Verpflichtungen – "Nur für Personal!", 20.15 Uhr, Arte. Foto: Jean-Marie Leroy

22.05 DOKUMENTATION

Niki Nationale – Ein Leben in der Pole Position Die Dokumentation von Dieter Derdak erzählt von Niki Laudas Kindheit, seiner Karriere im Motorsport, geprägt von seinem dramatischen Unfall und dem Comeback bis hin zum Ende seiner Rennfahrerkarriere, sowie Niki Laudas Neuausrichtung als Pilot, Airline-Manager und Unternehmer.

Bis 22.55, ORF 1

22.30 DOKUMENTATION

Menschen & Mächte: Engelbert Dollfuß – Diktator im Kanzleramt Bis weit in die Zweite Republik hinein entzweite der Diskurs über die Bedeutung und das Wirken von Kanzler Dollfuß die Großparteien SPÖ und ÖVP. Er polarisierte. Sein Geburtstag jährt sich am 4. Oktober 2022 zum 130sten Mal. Um 23.25 folgt Trauma, Träume & Tragödien – Ein Friedensvertrag von Saint-Germain und seine Folgen. Die Doku zeigt die Auswirkungen dieses Vertrages auf die politische Entwicklung der Ersten Republik. Bis 0.10, ORF 2

0.25 HOCHSTAPLER

Stavisky (F/I 1974, Alain Resnais) Der Film erzählt die Geschichte des Betrügers Serge Alexandre Stavisky, dessen Affären die Dritte Französische Republik Anfang der 1930er-Jahre schwer erschütterten. Mit Jean-Paul Belmondo in der Hauptrolle. Bis 2.20 Arte