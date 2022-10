Elon Musk hat sich nach einer Umentscheidung umentschieden. Foto: APA/AFP/JIM WATSON

Tesla-Chef Elon Musk will den Kurznachrichtendienst Twitter Insidern und Medienberichten zufolge jetzt doch übernehmen und zwar für den ursprünglich angebotenen Kaufpreis. Zwei mit dem Vorgang vertraute Personen berichteten der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag von dem Vorschlag des Milliardärs, der den Original-Preis von 54,20 Dollar je Aktie beinhalte.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte zuvor gemeldet, Musk habe den Vorschlag in einem Brief an Twitter unterbreitet. Ein Kommentar von Musk oder Twitter lag nicht vor. Die Meldung ließ die Twitter-Aktie im Verlauf zunächst um fast 13 Prozent auf 47,93 Dollar steigen, bevor das Papier vom Handel ausgesetzt wurde.

Musk hatte im April angekündigt, er wolle Twitter für 44 Milliarden Dollar übernehmen. Im Juli hatte er dann mit Verweis auf angebliche Falschaussagen Twitters zur Anzahl von Scheinkonten auf der Plattform erklärt, er werde den Kauf nicht vollziehen.

Musk und Twitter haben sich gegenseitig geklagt. Der Beginn des Gerichtsprozess im Bundesstaat Delaware war für den 17. Oktober geplant. In einer ersten Einschätzung erklärte der Analyst Dave Ives von Wedbush, Musk habe offenbar erkannt, dass er kaum Chancen auf einen Sieg vor Gericht haben werde, und dass der Deal "so oder so abgeschlossen werden wird". (APA, red, 4.10.2022)