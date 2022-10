Sowohl die USA als auch die NATO verurteilten den Test von Nordkorea scharf. Foto: REUTERS/SOUTH KOREAN DEFENSE MINISTRY

Seoul – Einen Tag nach dem nordkoreanischen Raketentest haben die USA und Südkorea in der Region selbst Raketen abgefeuert. Das südkoreanische Militär teilte am Mittwoch mit, als Reaktion auf die Provokation Nordkoreas seien vier Boden-Boden-Raketen in Richtung des Japanischen Meers geschossen worden.

Beide Seiten hätten jeweils zwei Raketen abgefeuert, die Scheinziele präzise getroffen hätten. Damit sei die Fähigkeit demonstriert worden, weitere Provokationen abzuschrecken.

Südkoreanische Rakete abgestürzt

Eine der ballistische Raketen der südkoreanischen Armee hat bei dem Manöver mit den USA versagt und ist zu Boden gestürzt. Verletzt worden sei beim Unfall niemand, teilte der südkoreanische Generalstab mit. Es werde geprüft, warum die Störung bei der Rakete vom Typ Hyunmoo-2 aufgetreten sei. Wo sie aufschlug, wurde zunächst nicht mitgeteilt.

Südkoreas Streitkräfte haben zwei Präzisionsbomben im Gelben Meer abgefeuert. Foto: REUTERS/South Korean Defense Ministry

Im Internet kursierende Videos zeigten aber, wie ein orangefarbener Feuerball aus einer Gegend aufstieg, die sich in der Nähe der Luftwaffenbasis Gangneung befinden soll. Unter den Bewohnern der gleichnamigen Küstenstadt brach Panik aus, viele dachten an einen Angriff durch Nordkorea.

Nordkorea feuert Mittelstreckenrakete über Japan

Am Dienstag hatte Pjöngjang eine ballistische Mittelstreckenrakete in Richtung des Japanischen Meeres abgefeuert. Es war das erste Mal seit knapp fünf Jahren, dass eine nordkoreanische Rakete über die japanische Inselgruppe geflogen war.

Sowohl die USA als auch die NATO verurteilten den Test scharf. Als direkte Reaktion hatten Südkoreas Streitkräfte zwei Präzisionsbomben im Gelben Meer abgefeuert. Zudem habe man gemeinsam mit US-amerikanischen Kampfflugzeugen des Typs F-16 Flugmanöver abgehalten. Das Gelbe Meer wird von China und der koreanischen Halbinsel umrandet.

Letzter Atomwaffentest 2017

Das letzte Mal, als Nordkorea 2017 eine Rakete über Japan fliegen ließ, führte das Land nur wenige Tage später einen Atomwaffentest durch. UN-Resolutionen untersagen Nordkorea die Erprobung von ballistischen Raketen jeglicher Reichweite, die je nach Bauart auch einen Atomsprengkopf befördern können. Zuletzt hatte Nordkorea am Samstag zwei ballistische Kurzstreckenraketen getestet – das war der vierte Raketenabschuss innerhalb einer Woche. (APA, Reuters, 5.10.2022)