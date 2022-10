Präsident Ebrahim Raisi bezeichnete die regierungskritischen Proteste kürzlich als Verschwörung gegen die Führung des Landes. Foto: IMAGO/ZUMA Wire/Icana

Teheran – Der Iran hat im Zusammenhang mit den anhaltenden systemkritischen Protesten erneut den britischen Botschafter in Teheran ins Außenministerium zitiert. Der britischen Regierung werde illegitime Einmischung und die Verbreitung von falschen und anstachelnden Informationen über die Proteste vorgeworfen, erklärte das iranische Außenministerium am Mittwoch.

Mit der Veröffentlichung solcher Informationen sei London an den "Inszenierungen" iranischer Oppositionsgruppen in Großbritannien gegen die Islamische Republik beteiligt, hieß es. Wegen der kritischen Berichterstattungen von in London ansässigen persischsprachigen Nachrichtensendern war der britische Botschafter schon vergangene Woche vorgeladen worden. Auch der Botschafter Norwegens sowie der Geschäftsträger der französischen Botschaft in Teheran wurden wegen Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Landes ins Außenministeriums bestellt.

Auslöser der Demonstrationen im Iran war der Tod der 22-jährigen Mahsa Amini Mitte September. Die Sittenpolizei hatte sie wegen ihres angeblich "unislamischen Outfits" festgenommen. Was mit Amini danach geschah, ist unklar. Sie fiel ins Koma und starb am 16. September in einem Krankenhaus. Kritiker werfen der Sittenpolizei vor, Gewalt angewendet zu haben; die Polizei weist das zurück. Seit Aminis Tod demonstrieren landesweit tausende Menschen gegen die Regierung und das konservative islamische System. (APA, 5.10.2022)