In dieser Galerie: 2 Bilder Tinderking Luis, Kerstin aus "Teenager werden Mütter" und Lugners Bambi geben sich's im "Forsthaus Rampensau". Foto: screenshot, atv Tara aus "Saturday Night Fever" oder "Mit Hirn, Charme und Melonen" sorgt auch im "Forsthaus Rampensau" für manch denkwürdige Augenblicke. Sie zieht gemeinsam mit Tattoomodel Cat (rechts) ins Forsthaus von ATV.

Foto: atv, aaron jiang

Auf der Alm da gibt's koa Sünd': Im "Forsthaus Rampensau" wird dieses abgelutschte Sprichwort sehr, sehr ernst genommen. ATV verfrachtet ab Donnerstag "Promis", viele aus eigener Programmbelegschaft, auf 1.300 Meter Seehöhe ins schöne Kärntner Lavanttal und lässt sie in guter alter "Big Brother"-Manier beobachtet von 30 Kameras aufeinander los.

Wer ist die "Rampensau 2022"?

Botoxprinzessin-Tara ist dabei, Tattoo-Cat, Lugners Ex-Bambi, Teenager-Mama Kerstin, Tinderboy Luis, Nackerpatzl Wendy, Partybauer Philipp oder auch der gekampelte Friseurmeister Josef Winkler. Sie und noch ein paar andere geben ihr Bestes. Schließlich geht es um 20.000 Euro und – was noch viel mehr zählt – um Reality-TV-Ruhm und den Titel "Rampensau 2022". Und das ist ja nicht nichts.

"Ich scheiß mir nichts"

Um zu gewinnen, braucht es freilich die richtige Einstellung. "Ich scheiß mir nichts", verspricht da Mehrfachmama Kerstin ganz rustikal und macht den anderen schon mal klar, wie und wo der Bartl den Most holt. Sie will im (Doppel-)Bett punkten, weil der "Bettsport" gehört für sie und ihren Partner Scott zur "täglichen Routine". Und das auch noch nach vier Jahren. Aber hallo, da quietschen die Federn, da kracht das Gebälk.

Egal, "ich hab eh Ohropax mit, das passt schon", weiß sich da Lev zu helfen. Ihn – er ist gemeinsam mit Tinderer Luis angereist – kennt man nicht. Noch nicht. Denn das sollte sich bald ändern.

Schmusen geht immer



Vielleicht geht ja was mit Tara, sie ist immer auf der Suche nach "cute boys", kündigt sie bei der Hinfahrt ins noch unschuldige Lavanttal an, weil: "Schmusen geht immer". Mit Scott soll sie sich eher nix anfangen, denn mit Kerstin ist da nicht gut Kirschen essen. "Pack deine Tutteln ein, weil sonst stech' ich sie dir mit der Pinnadel auf", droht sie da nicht ganz elegant in Richtung Tara. Obacht also, solch ein Busen ist ja nicht gerade billig.

Einen Platz in den zünftigen Stockbetten und im TV-Bildschirm suchen auch die freundlich-pastellfarbene Influencerin und laut ATV "Insta-Schönheit" Maria Maksimovic, von der viele nicht wissen dürften, wen oder was sie so influenced. Sie kennt man, heißt es, von "The Bachelor" oder "Temptation Island". Ihr – ebenso pastelliger – Modelfreund Mano ist auch dabei, er ist unter anderem auch Fitness-Coach und will alle anderen vernichten, wie er sagt. Das sollte fürs Erste an Information über ihn genügen.

"Ob das gut geht?"

Ah ja, und da wäre noch das Team "Spirit", die Seelenfreundinnen Rebecca (Tochter von Peter Rapp) und Sonja (Schwester von Lukas Plöchl) wollen ein bisschen Harmonie in das Forsthaus-Gemetzel bringen. Ebenso blauäugig werfen sich Partybauer Philipp und Schlagersternchen Adriana in die Reality-Schlacht. "Ob das gut geht?", fragt sich nicht nur Philipp gleich nach seinem Einzug.

Wir sind zuversichtlich, es wird schon alles gut werden. Jedenfalls tun alle das, was von ihnen erwartet wird. Oder das, was sie glauben, dass von ihnen erwartet wird.

ATV jedenfalls macht das, was von einer Reality-Show erwartet wird. Und zwar richtig gut. Seichte Unterhaltung auf – naja – hohem Niveau. (Astrid Ebenführer, 6.10.2022)