Dem Kundenwunsch, sich von der Masse abzuheben, kommt die Uhrenindustrie in vielfältiger Weise nach. Am häufigsten geschieht dies über das Armband: Mittlerweile scheint es zum guten Ton zu gehören, den neuerworbenen Zeitmesser mit mindestens einem weiteren Armband auszuliefern, das sich mittels diverser "One-Click-Systeme" ganz ohne Werkzeug auswechseln lässt. In diesem Zusammenhang ist es nur konsequent, wenn Armbandhersteller, wie der Marktführer Hirsch, ihre Produkte als das "Kleid der Uhr" anpreisen. Mit wenigen Handgriffen kann dem liebgewonnenen Ticker ein neues Outfit verpasst werden, wirbt man.

"Costumized Watches"

Im höherpreisigen Segment angesiedelt sind die Dienstleistungen von Unternehmen wie Blaken oder Bamford. Letzteres hat seit seiner Gründung 2003 verschiedene Produktlinien entwickelt. Motive aus "Star Wars", die Peanuts und andere Comic-Helden wie Popeye fanden bereits ihren Weg auf die eine oder andere Rolex. Aber auch Zeitmesser von Panerai und Patek Philippe wurden bereits von Bamford "getunt". Zumindest optisch, denn die Werke bleiben meistens unberührt.

Individuell wie ein 911er: Mithilfe eines Online-Konfigurators kann man sich bei Porsche Timepieces seinen Chrono zusammenstellen. Foto: Porsche Design

In dieselbe Kerbe, "Costumized Watches", schlägt Blaken. Begonnen hat man damit, Rolex-Modelle "einzuschwärzen", mittlerweile kann man sich mittels Konfigurator seine Daytona, Milgauss und Co in allen möglichen Varianten designen lassen – ein Online-Konfigurator hilft dabei.

Niederschwelliger Zugang

Auch bei Porsche Design Timepieces hat man einen solchen Konfigurator am Start: Der orientiert sich in der Menüführung und auch optisch am Fahrzeug-Konfigurator von Porsche. Analog zur 911-Baureihe ist die Uhr digital bis ins kleinste Detail nachgebildet, um den Kunden eine möglichst detailgetreue Vorstellung von ihrem Wunsch-Chronografen bieten zu können. Von der Auswahl des Gehäuses über die Farbe der Rotorflanke und der Zifferblattringe bis hin zum Armband kann man sich hier seine Uhr zusammenstellen. Für die Basisversion muss man rund 5.000 Euro auslegen, bis zu 12.000 Euro können es werden, wenn man noch etwas mehr Individualität möchte.

Mit der DS+ bietet Certina einen Zeitmesser, bei dem sich nicht nur das Armband, sondern auch die Form des Gehäuses variieren lässt – sportlich, maritim, urban oder in Vintage-Optik. Foto: Certina

Einen weitaus "niederschwelligeren", weil günstigeren, nichtsdestotrotz interessanten Zugang wählt Certina. Die Marke, Teil der Swatch Group und preislich im Einstiegssegment angesiedelt, präsentierte am Montag in Zürich ein neues Konzept, das Kundinnen und Kunden mit kleinerem Budget abholt, die "viel (mechanische) Uhr für wenig Geld" ihr Eigen nennen möchten. Und dabei nicht auf Individualität verzichten wollen.

Die dreiteilige Konstruktion der DS+: bestehend aus Uhrenkopf, Gehäuse und Armband. Jedes dieser drei Elemente ist eine in sich geschlossene Einheit, die sich beliebig miteinander kombinieren lassen. Foto: Certina

Sie bekommen mit der DS+ einen Zeitmesser, bei dem sich nicht nur das Armband, sondern auch die Form des Gehäuses variieren lässt – sportlich, maritim, urban oder in Vintage-Optik. Der Look der Uhr kann mit wenigen Handgriffen und ganz ohne Werkzeug komplett verändert werden.

Durchdachtes Konzept

Das liegt an der dreiteiligen Konstruktion der DS+, bestehend aus Uhrenkopf, Gehäuse und Armband. Jedes dieser drei Elemente ist eine in sich geschlossene Einheit, die sich beliebig miteinander kombinieren lassen. Der runde Uhrenkopf, der in drei Zifferblattvarianten erhältlich ist, wird von unten in eines der sechs zur Verfügung stehenden Edelstahlgehäuse hineingedrückt und mit einer separaten Krone am Gehäuse sicher verschraubt. Für den guten Sitz sorgt ein Dichtungsring aus einem speziellen "Biomaterial".

So sieht die "urbane" Variante mit blauem Zifferblatt und braunem Lederarmband am Handgelenk aus. Foto: Markus Böhm

Die Innengehäuse (Durchmesser 37,4 Millimeter) ist wasserdicht bis 200 Meter, kommt mit einem entspiegelten Saphirglas, verschraubter Krone und verschraubtem Boden daher, inklusive des erwähnten Dichtungsrings. Das Uhrwerk, ein solides Powermatic-80-Kaliber mit antimagnetischer Nivachron-Spirale vom Werkhersteller Eta, hat eine ordentliche Gangreserve von 80 Stunden.

Am Gehäuse befinden sich die Bandanstöße, an denen das gewünschte Armband dank eines Schnellwechselsystems ohne große Umstände befestigt werden kann. Drei unterschiedlich Kits sind erhältlich: Aqua & Sport, Sport & Urban sowie Urban & Heritage. Preisspanne: 1.020 bis 1.060 Euro. Wer möchte, kann die Kits dann auch untereinander kombinieren und erhält auf diese Weise immer einen anderen Zeitmesser. (Markus Böhm, 6.10.2022)

