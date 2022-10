Prince anno 1992, kurz bevor er zu TAFKAP wurde, The Artist formerly known as Prince. Foto: imago images/BRIGANI-ART

Namensänderungen bei Stars machen auch vor deren Nachwuchs nicht halt: Kylie Jenner und Travis Scott zum Beispiel gaben ihrem im Februar geborenen Filius den Namen Wolf. Wenig später entschied sich das junge Paar um – wie der Kleine nun heißt, wurde aber noch nicht verkündet. Auch die Humoristin Amy Schumer und ihr Mann änderten den Namen ihres Kindes, von Gene Attell zu Gene David, weil Gene Attell wie "genital" klang, was die beiden Eltern dann wohl doch nicht so lustig fanden.

Der Sohn von Elon Musk und Grimes musste früh einen Namenswechsel über sich ergehen lassen. X Æ A-12 hätte er heißen sollen, aber das Gesetz in Kalifornien erlaubt keine arabischen Zahlen, weswegen der Bursche jetzt X Æ A-Xii heißt.

Damit wären fast alle Gründe aufgezählt, warum (berühmte) Menschen die Namen ihrer Kinder oder ihre eigenen ändern lassen. Erstens: Fühlt sich nicht richtig an, zweitens: klingt nicht gut / ist zu kompliziert und drittens: Gesetze/Rechtliches. Auch als politisches, religiöses oder persönliches Statement oder einfach aus PR-Gründen werden Namen geändert.

Islam und die Bibel

Kanye West heißt seit geraumer Zeit Ye und begründet den Namenswechsel damit, dass "ye" das häufigste Wort in der Bibel sei. Religion spielte auch eine Rolle, als Cat Stevens zu Yusuf Islam wurde. Joaquin Rafael Bottoms Eltern nahmen den Nachnamen Phoenix an, nachdem sie aus einer Sekte austraten. Einige Jahre ließ Joaquin sich dann mit Vornamen Leaf rufen, damit sein Name besser zu den Brüdern River und Rain passte, bevor er dann wieder auf Joaquin Phoenix umsattelte. Der Musiker Prince änderte seinen Namen aus Protest gegen Plattenfirmen zu einem unaussprechlichen Symbol, weswegen sich für einige Jahre die Bezeichnung The Artist Formerly Known As Prince für ihn etablierte.

Um eine neue Phase in seinem Œuvre zu markieren, wurde Snoop Dogg kurzzeitig zu Snoop Lion, die zahlreichen Namensänderungen von Sean P. Puff Daddy Diddy Brother Love etc. Combs hatten mannigfaltige Gründe – ein bisschen PR, ein bisschen Rechtliches. Auch John Legend, Mindy Kaling, Nicolas Cage oder Natalie Portman hießen ursprünglich mal anders. Namen sind dem Menschen halt ein Wolf. (Amira Ben Saoud, 5.10.2022)