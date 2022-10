Die neue Zieltemperatur in den Fahrzeugen liegt nun bei 18 Grad, bisher waren es 20 Grad. Foto: Wiener Linien / Helmer

Wien – Die Wiener Linien reagieren auf die Energiekrise mit einem Maßnahmenpaket. So wird die Temperatur in U-Bahnen und Straßenbahnen um zwei Grad reduziert, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Auch die Beleuchtung wird eingeschränkt. Schriftzüge der Wiener Linien werden ausgeschaltet, Kunstwerke in den Stationen werden künftig nicht mehr eigens angestrahlt. Die Maßnahmen soll es vorerst im Herbst und im Winter geben.

Die Temperatur ist in den diversen Gefährten nicht immer einheitlich geregelt, da elf verschiedene Typen im Einsatz sind, wie von den Wiener Linien erläutert wurde. In moderneren Garnituren erfolgt die Einstellung jedoch elektronisch, dadurch sei die genaue Justierung einfacher. Als Zieltemperatur werden nun jedenfalls 18 Grad anvisiert. Bisher waren es 20 Grad.

Energieverbrauch bereits um ein Drittel gesenkt

Zugleich schreitet die Umrüstung auf LED-Beleuchtung in Gebäuden und Fahrzeugen voran. Auch Zeitschalter werden in manchen Objekten installiert. Optimiert werden laut Wiener Linien auch die Lüftungsanlagen. Zudem werden Gasheizungen sukzessive getauscht, die Nutzung von Erdwärme wird ausgeweitet. Durch die Erneuerung der rund 400 Fahrzeuge starken Busflotte konnte der Energieverbrauch zuletzt bereits um gut ein Drittel gesenkt werden – obwohl das Angebot gleichzeitig um sechs Prozent ausgeweitet wurde.



Durch die nun aktuell veranlassten Einsparungen gehen die Verkehrsbetriebe von einer Stromreduktion von rund elf Gigawattstunden pro Jahr aus. Dies entspreche dem jährlichen Stromverbrauch von ungefähr 3.000 Vier-Personen-Haushalten, hieß es.

Stadtrat Hanke befürwortet Einsparungen

"Wir haben in den vergangenen Jahren bereits zahlreiche Maßnahmen gesetzt, mit denen wir die Energie sehr effizient nutzen. In der aktuellen Krise ist es unsere Verantwortung, in allen Unternehmensbereichen noch einmal genauer hinzusehen und weitere Potenziale auszuschöpfen", sagte Wiener-Linien-Geschäftsführer Günter Steinbauer.

Auch Stadtrat Peter Hanke (SPÖ) äußerte sich zu den Maßnahmen: "Mehr als zwei Millionen Fahrgäste leisten tagtäglich einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz, in dem sie rasch, günstig und auch energieeffizient mit U-Bahn, Bim und Bus unterwegs sind und ergänzende Mobilitätsformen wie Wien-Mobil-Rad nutzen. Mit weiteren Energiesparmaßnahmen setzen die Wiener Linien einmal mehr ein wichtiges Zeichen für den verantwortungsbewussten Umgang mit unseren Ressourcen." (APA, 5.10.2022)