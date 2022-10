Serien-Fans kennen das Ärgernis: Man verfolgt teilweise jahrelang das Geschehen in einer Serie, die man liebt. Viele Staffeln lang, viele Plot-Twists hindurch bleibt man bei der Stange, hält seinen Heldinnen und Helden die Daumen, hofft, dass das Lieblingspaar am Ende zusammenfindet, das Böse endgültig in den Bann geschlagen wird, die richtige Person auf dem Thron landet. Und dann sieht man bangend und hoffend die letzte Folge der allerletzten Staffel – und ist einfach nur frustriert, wie alles endet.

"Was soll das denn bitte?!" Foto: Getty Images/damircudic

Achtung, Spoiler: Serien mit enttäuschendem Ende

So hat man sich das nicht vorgestellt! Alf landet in den Fängen der US-Behörden, anstatt von einem Raumschiff abgeholt zu werden, das ihn nach Hause zurückbringen soll? Jon Snow tötet seine große Liebe Daenerys Targaryan – und Bran Stark wird König? Dan Conner war in Wirklichkeit an Krebs gestorben und der Lottogewinn entstammte nur Roseannes Fantasie? Alle Überlebenden des Flugzeugabsturzes, die auf einer einsamen Insel gestrandet waren und denen wir sechs Staffeln lang folgten, waren eigentlich tot? Niklaas und Patrasch erfrieren in der Kirche – oder sind dort lediglich eingeschlafen? Das darf doch nicht wahr sein!

Frust, Ärger, Trauer, Genervtsein – die Emotionen bei einem Serienende, mit dem man so gar nicht einverstanden ist, gehen hoch. Man versteht schlichtweg nicht, warum sich die Macherinnen und Macher der Serie für einen solchen Ausgang entschieden haben. Manches offene Serienende versteht man sogar erst dann halbwegs, wenn man länger herumgegoogelt und entdeckt hat, wie andere das irritierende Geschehen interpretieren. Was bleibt, ist ein schaler Nachgeschmack, ein langes Grübeln und Hadern mit dem Gesehenen oder viele hochemotionale Diskussionen mit anderen Fans, die das ähnlich oder ganz anders sehen.

Wie ist das bei Ihnen?

Mit welchem Ausgang einer ansonsten geliebten Serie waren Sie so gar nicht einverstanden? Welches Ende fanden Sie am schlimmsten, weil es besonders unlogisch war? Bei welchem offenen Ende hätten Sie sich mehr Klarheit gewünscht? Und wie hätten diese Serien Ihrer Meinung nach ausgehen sollen? Berichten Sie im Forum! (Daniela Herger, 6.10.2022)