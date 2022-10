Kaum wo verbringt man so viel Zeit wie im eigenen Zuhause. Umso wichtiger ist es, dass man sich dort wohlfühlt. Wenig verwunderlich also, dass sich ganze Branchen und Blogs dieser Tatsache angenommen haben und Möbel, Deko, ja, alles, was mit Einrichtung zu tun hat, profitabel vermarkten. Immerhin gibt es ja genügend unterschiedliche Räume und Ecken, die in Wohnungen und Häusern möbliert und eingerichtet werden können.

Würden Sie sich in diesem Zimmer wohlfühlen oder eher nicht? Foto: KatarzynaBialasiewicz Getty Images/iStockphoto

Ob Wohn- oder Schlafzimmer, Küche oder Esszimmer – es gibt unzählige Möglichkeiten, unterschiedlich zu gestalten. Haben es die einen gern schlicht, modern, minimalistisch und geordnet – ganz nach dem Motto: Weniger ist mehr –, brauchen andere vollgeräumte, bunt durchmischte, leicht chaotische Räume, um sich wohlzufühlen. Dabei spielen nicht nur die Möbel an sich eine Rolle, auch Bilder, Pflanzen, Teppiche und vieles mehr tragen zum Gesamteindruck bei, den man von einem Zuhause hat.

Wohnstile sind sehr individuell und verraten oft viel über Personen. Welchen Stellenwert Einrichtung hat, ist allerdings sehr unterschiedlich. Geben manche sehr viel Geld für neue Möbel aus und erneuern die Einrichtung von Wohnung oder Haus alle paar Jahre, hängen andere an ihren alten Möbeln, selbst wenn diese aus der Zeit gefallen sind, oder bevorzugen von vornherein Secondhand-Möbel mit persönlichen Geschichten.

Wie ist das bei Ihnen?

Wie sind Sie eingerichtet? Wie würden Sie Ihren Wohnstil beschreiben? Woher sind Ihre Möbel? Was ist Ihnen wichtig, um sich zu Hause wohlzufühlen? Tauschen Sie sich im Forum aus! (Magdalena Waldl, 12.10.2022)