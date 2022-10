Die Wahlkarte kann bis inklusive Freitag auch persönlich abgeholt werden. Foto: APA / Barbara Gindl

Heute ist der letzte Tag, um Wahlkarten für die Bundespräsidentenwahl schriftlich zu beantragen. Der Antrag kann bis Mitternacht bei der Gemeinde gestellt werden, bei der man im Wählerverzeichnis eingetragen ist. Nach dem Antrag werden die Wahlkarten per Post zugestellt. Alternativ kann man sie auch bis Freitag (12 Uhr) persönlich am Gemeinde- oder Bezirksamt abholen. Dazu ist ein amtlicher Lichtbildausweis notwendig.

Wahlkarten können alle Wahlberechtigten beantragen, die am Sonntag nicht im Wahllokal an ihrem Hauptwohnsitz wählen können. Der Antrag muss bei jener Gemeinde gestellt werden, bei der man gemeldet ist, per formlosen schriftlichen Antrag, per E-Mail, Fax oder auch online.

Wahlkarte kann bis Sonntag abgegeben werden

Der Online-Antrag kann durch die Website oesterreich.gv.at oder über das Service www.wahlkartenantrag.at gestellt werden, sofern die Gemeinde verfügbar ist.

Die Wahlkarte kann bis Sonntag zur aufgedruckten Bezirkswahlbehörde gebracht werden, persönlich oder durch einen Bevollmächtigten. Alternativ dazu kann die ausgefüllte und im Kuvert verschlossene Wahlkarte am Wahlsonntag in jedem Wahllokal in Österreich abgegeben werden. Bis Samstagvormittag können die Wahlkarten per Post verschickt werden, damit sie auch rechtzeitig am Sonntag um 17 Uhr in der Wahlbehörde eintreffen. Am Montag wird die Briefwahl dann ausgezählt. (Alara Yilmaz, 5.10.2022)