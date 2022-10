Barcelona-Trainer Xaxi sieht eine große Ungerechtigkeit. Foto: EPA/Alejandro Garcia

Robert Lewandowski schluckte seinen Frust wortlos herunter, doch sein Chef ließ seinem Ärger freien Lauf. "Ich bin wütend, das kann ich nicht verbergen. Das ist eine Ungerechtigkeit!", schimpfte Trainer Xavi nach dem bitteren 0:1 (0:1) des FC Barcelona bei Inter Mailand in der Champions-League-Gruppe von Bayern München.

Was war passiert? Das Blatt Mundo Deportivo fasste Xavis Wut unter dem Titel "Hände hoch!" treffend zusammen. Der vermeintliche Ausgleich durch Pedri (67.) wurde nach einem Handspiel von Ansu Fati aberkannt. Als Inters Denzel Dumfries jedoch im Mailänder Strafraum ebenfalls mit der Hand zum Ball ging (90.+3), blieb der fällige Elfmeterpfiff aus.

"Der Schiedsrichter sollte sich erklären, aber er ist einfach nach Hause gegangen", polterte Xavi. Mundo Deportivo schrieb von einer "skandalösen" Schiedsrichterleistung, Barca erwägt spanischen Medien zufolge, bei der UEFA eine Beschwerde gegen den slowenischen Unparteiischen Slavko Vincic einzubringen.

Nichts ohne Lewandowski

"Wir haben noch drei Endspiele", sagte Xavi mit Blick auf die knifflige Lage in Gruppe B, in der Barca (drei Punkte) hinter den Bayern (neun) und Inter (sechs) ums Weiterkommen zittern muss. Besonders besorgniserregend: "Die Abhängigkeit von Lewandowski wird immer augenscheinlicher" (Mundo Deportivo). Wenn der Weltfußballer trifft, wie in sieben seiner bisher zehn Pflichtspiele, gewinnt Barca. Geht er wie am Dienstagabend leer aus, wie bislang dreimal, reicht es höchstens für einen Punkt.

In Mailand gab er nur einen Torschuss ab und hing ansonsten in der Luft. Nicht einmal gefoult werden musste Lewandowski. Barca "ist nichts ohne Lewandowski-Tore", schrieb Sport. So blieb es beim Treffer für Inter durch den früheren Leverkusener Hakan Calhanoglu (45.+2) – und Xavi tobte.

Abnutzungskampf

Den ersten Heimsieg in der Champions League überhaupt hat Oliver Glasner mit Eintracht Frankfurt zwar verpasst, die Nullnummer gegen den englischen Fußball-Topclub Tottenham Hotspur war für den österreichischen Coach aber der nächste Prestigeerfolg auf europäischer Bühne. "Gratulation an die Spieler, das war ein sehr guter Auftritt", sprach der 49-jährige Oberösterreicher am Dienstagabend lobende Worte.

Mit vier Punkten nach drei Gruppenspielen hat der Europa-League-Champion noch alle Chancen auf den Aufstieg in die K.o.-Runde. "Die Gruppe ist sehr ausgeglichen, alles ist möglich. Am Ende werden vielleicht die direkten Vergleiche zählen. Um den gegen Tottenham zu gewinnen, wollen wir in London drei Punkte holen", kündigte Glasner an. Am kommenden Mittwoch steht das Gastspiel bei der Startruppe um Torjäger Harry Kane an. Die Gruppe D führt derzeit Sporting (6 Punkte) vor den Spurs und der Eintracht (beide 4) an, auch Olympique Marseille (3) hat noch alle Chancen aufs Weiterkommen.

Mit der Leistung der Frankfurter war Glasner zufrieden, auch wenn seine Mannschaft einige spielerische Defizite offenbarte. "Wir haben über weite Strecken Paroli geboten, waren mutig und haben uns immer wieder aus dem Druck befreit. Wir können sehr gut mit dem Punkt leben", sagte der Trainer. Vor allem läuferisch und kämpferisch überzeugte die Eintracht gegen einen routinierten Gegner.

Baller-Bayern

Es sei schon "ein richtiger Abnutzungskampf" gewesen, betonte Glasner auf Sky. "Man hat auch hinten raus gesehen, dass beide Mannschaften richtig platt waren. Das dürfen unsere Jungs durchaus als Kompliment sehen." Auch wenn es wieder nichts mit dem ersten Heimsieg der Vereinsgeschichte in der Königsklasse wurde, sieht Kapitän Sebastian Rode die Eintracht in der Champions League angekommen. "Wir glauben an unsere Chance in dieser Gruppe und werden alles geben. Auch bei Tottenham werden wir mutig spielen und versuchen, etwas mitzunehmen", sagte er.

Längst mehr als nur angekommen in der Königsklasse ist der FC Bayern. Die Mannschaft von Julian Nagelsmann überrollte Viktoria Pilsen mit 5:0 und ist damit seit 31 Partien in der Champions-League-Gruppenphase ungeschlagen. Insgesamt 28 Siegen stehen drei Unentschieden gegenüber, womit die Bayern die Bestmarke von Real Madrid (2012 bis 2017) verbesserten. Die letzte Niederlage datiert vom 27. September 2017, als die Münchner bei Paris Saint-Germain (0:3) unterlagen.

Außerdem gab es am Dienstagabend eine weitere Bestmarke. Zuletzt gingen die Bayern in der Gruppenphase zehnmal in Serie als Sieger vom Platz, dabei achtmal zu Null. Eine solche Serie gelang bisher nur Real Madrid (zweimal) und dem FC Barcelona. ÖFB-Kicker Marcel Sabitzer wurde gegen den tschechischen Meister in der 72. Minute für Leon Goretzka eingewechselt, der Platz im zentralen Mittelfeld neben dem derzeit Corona-positiven Joshua Kimmich ist wieder umkämpfter.

Wunder Brügge

Goretzka nerven indes die Fragen zu diesem Thema. "Ich bin es ehrlich gesagt ein bisschen leid, dass wir Woche für Woche darüber sprechen. Es liegt in meiner Natur, auf dem Platz stehen zu wollen. Das ist mein Anspruch", sagte der lange Zeit am Knie verletzte deutsche Nationalspieler. Vor dem "Klassiker" bei Borussia Dortmund am Samstag hoffen die Münchner auf die Rückkehr von Kimmich und dem ebenfalls ohne Symptome infizierten Thomas Müller.

Angespannter ist die Lage hingegen bei Bayer Leverkusen nach dem 0:2 in Porto. Für die "Werkself" und Trainer Gerardo Seoane war es die achte Niederlage im zwölften Pflichtspiel der Saison. Der Trainer aus der Schweiz ist angezählt, der frühere Bayern-Profi Xabi Alonso ist laut ESPN Favorit auf eine mögliche Nachfolge. Der 40-Jährige trainierte bis Mai für drei Jahre die zweite Mannschaft von Real Sociedad. Ob Seoane noch ein Endspiel am Samstag in der Liga gegen Schalke 04 bekommt, ist offen. Die Verantwortlichen in Leverkusen hatten sich nach dem nächsten Rückschlag zunächst nicht öffentlich geäußert.

Der belgische Meister FC Brügge erlebt unterdessen einen unerwarteten Höhenflug. "Das Märchen geht weiter! Club Brügge schlägt nun auch Atletico und holt neun von neun Punkten", schrieb die Zeitung "Het laatste Nieuws" nach dem 2:0 gegen den Gruppenfavoriten Atletico Madrid. Da Porto zugleich Leverkusen besiegte, hat Brügge sechs Punkte Vorsprung auf die anderen drei Clubs. (sid, APA, red, 5.10.2022)