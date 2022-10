Ein Opernprojekt, das wichtige gesellschaftliche Themen behandelt wird am Donnerstag uraufgeführt: Gespräch mit den Komponistinnen Maria Gstättner und Laura Winkler

So bunt wie ernsthaft: Die Oper "Regina – ein Fest". Georg Schütky

"Regina – ein Fest!", die Oper, die auf Schloss Pichl erarbeitet und aufgeführt wird (Text/Libretto: Angelika Reitzer, Katharina Heindl), ist quasi ein Kunstwerk der intensiven Kooperation, das künstlerische Team arbeitet mit Menschen der Region. "Geschlechterrollen, Gleichberechtigung sowie der Auflösung überkommener Macht- und Gewaltverhältnisse" sind Themen. Im Prozess Erreichtes fügt sich zusammen zu dem, was man gerne Gesamtkunstwerk nennt und das am 6. Oktober "als Schlossgeisterbahn" präsentiert wird. Weil es da mutmaßlich allerdings rätselhaft zugeht ("Aus dem weggesperrten Schlossregerl der Mürztaler Sage wird Regina, eine Königin der

Vielfalt..."), kann es nicht schaden, eine Erklärung zu erbitten, von Komponistin Maria Gstättner: "Ein uneheliches Kind, eine nicht standesgemäße Beziehung, Kindsmord, die bestrafte, eingesperrte, eingemauerte Frau: In verschiedenen Varianten findet sich der Topos im europäischen Sagenpool, mittelalterlichen Schwanken bis herauf zu bürgerlicher Literatur, und Mystery."

Gewalt gegen Frauen

Das wäre so ein angemessener Ausgangspunkt für das Projekt gewesen, da "Gewalt gegen Frauen, Minderheiten, Schutzbedürftige, aber auch die uns umgebende Natur ebenso brisant sind wie die Frage, ob es noch möglich ist, eine lebenswerte und würdige Zukunft für alle Menschen zu erreichen. " Soweit der Rahmen.

Partizipative und inklusive Oper hieß aber auch, gemeinsam zu komponieren, was Gstättner mit Laura Winkler tat: "Es ist eine sehr große Vertrauenssache und etwas sehr Intimes. Im Vorfeld bedurfte es der Entwicklung einer gemeinsamen Vision für das Stück. Laura Winkler und ich kennen uns schon von früheren Projekten und haben dadurch erlebt, wie die andere arbeitet. "

Auf diese Erfahrung habe in der Zusammenarbeit für "Regina" zurückgegriffen werden können. "Es gibt Passagen", so Gstättner, "für die sich jede grundsätzlich alleine verantwortlich fühlt – Laura für die meisten Kinderchorstücke , ich für die meisten Teile mit Band und Blasorchester. Und dann gibt es Teile die aus Kompositionen von uns beiden stammen. Und ja, wir haben auch ein Stück gemeinsam komponiert. Das ist eine sehr sensible Arbeit und verlangt sehr viel Einfühlungsvermögen und ein Zurückstecken des eigenen Egos."

Ökonomisch und spielerisch

Winkler bestätigt: "Absolut. Mir war für meine Stücke ein roter Faden wichtig, dass sie aus demselben Gewebe gemacht sind. Dafür hab ich mich auch bei Marias Stücken bedient, zum Beispiel: eine Melodie von ihr als Basstöne in einer Chorstelle weiter verwurstet, und geschaut, dass wir harmonisch gut anschließen. Ich gehe nämlich gerne möglichst ökonomisch und spielerisch mit dem Kompositionsmaterial um. "

Bei diesem Projekt wäre ihr aber am wichtigsten, gewesen, "es passgenau für die Kinder funktionieren zu lassen. Etwas auf dem Papier zu konzipieren ist das eine, mit den Kindern in Workshops Dinge auszuprobieren, ihre Stärken kennenzulernen und diese dann zu featuren war mein Ziel. Maßgeschneiderte Chormusik sozusagen, bei der man auch mal laut schreien darf."

Regisseur Georg Schütky und Komponistinnen sind aus der Gegend. In der Zusammenarbeit mit "Einheimischen und Ausheimischen, Zugezogenen, Gästen" entsteht etwas, das an normalen Opernhäusern unmöglich ist. Man ist mit "regionalen Gegebenheiten und Möglichkeiten sowie deren größenwahnsinniger Überwindung, der Witterung konfrontiert, – auch ist man dem gesellschaftlichen Klima "ausgesetzt", das im Werk thematisiert wird. "Die Auseinandersetzung findet statt", so Gstättner.

Großartiges Atelier

Der Begriff Oper ist nicht entscheidend. Relevanter als die – "nicht zuletzt für die Einordnung, wie sie sich Presse und Programmhefte gern wünschen" – Begriffe seien die Art und Weise, wie "wir zusammenarbeiten. In Kindberg gibt es etwa ein sehr interessantes Art Brut Atelier – die Nahtloskunst der Lebenshilfe Mürztal: Mit ihnen zusammen wurde das Bühnenbild entwickelt, Entwürfe von Christoph Leitner und Martin Rausch wurden in den Werkstätten der Lebenshilfe Mürztal umgesetzt und teilweise miteinander in der im Schloss beheimateten Forstlichen Ausbildungsstätte gebaut."

Die Zusammenarbeit geht ziemlich in die Tiefe: "Menschen, denen im öffentlichen Leben immer wieder Barrieren begegnen, sind gleichberechtigter Teil des Projekts – von Anfang an. Inspirationen und Befruchtungen wirken wechselseitig. Ähnliches passiert im Zugang der Laien zur hochkulturellen Operngenre: Laienspieler und Schauspielerinnen, Musikanten und Musikantinnen, aber auch Frauen aus St. Barbara, die mit dem Berliner Kostümbildner Wieland Lemke nähen, Accessoires herstellen usw.", erzählt Gstättner.

In diesem Prozess, im "Austausch unterschiedlichster Expertisen" täte sich Neues "und, wie wir glauben, innovatives musiktheatrales Erlebnis und Erleben auf. Nivellierung von künstlerischen Perspektiven gibt’s dabei überhaupt keine, im Gegenteil. "Es ginge auch darum, eine "erweiterte Wirklichkeit" zu erschaffen, in der "Talente geweckt, Austausch von Perspektiven und Expertisen ermöglicht werden.

Sich im "Praktizieren von Utopien" zu üben sei somit nicht nur ein hehres inhaltliches Ansinnen "sondern Realität." Dabei würden die vielen unterschiedlichen Zugänge, Hintergründe und Expertisen nicht aufgehoben. "Im Gegenteil: Sie lassen die kulturelle und inhaltliche Opulenz, den einzigartigen Klang dieser Oper erst entstehen. " Möge die Übung gelingen! (Ljubisa Tosic,5.10.2022)