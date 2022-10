Sieben Kandidaten stehen auf dem Stimmzettel für die Bundespräsidentenwahl am Sonntag, sie alle warben in den vergangenen Wochen intensiv um Unterstützung aus der Bevölkerung. Dennoch gibt es noch Unentschlossene unter den Wahlberechtigten. Ergänzend zu umfangreicher und hochseriöser Berichterstattung bietet DER STANDARD auch eine nicht vollständig ernst gemeinte Entscheidungshilfe in Form eines interaktiven Fragebogens.

(Inhalt: Sebastian Fellner, Umsetzung: Michael Matzenberger, 8.10.2022)