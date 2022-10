Radiotipps für Donnerstag

15.30 MAGAZIN

Moment: Kuscheln auf der Intesivstation Die Bedeutung von körperlicher Nähe für Frühgeborene und deren Eltern. Bis 15.55, Ö1

18.25 MAGAZIN

Journal-Panorama: Vor der Wahl des Bundespräsidenten Der Amtsinhaber und seine sechs Herausforderer im Wahlkampf.

Bis 18.55, Ö1

19.05 MAGAZIN

Dimensionen Mehr Stürme in Nordeuropa. / Neuronale Netzwerke und künstliche In telligenz. / Boxen als Parkinsontherapie. / Wie man am effektivsten CO2-Emissionen im Verkehr reduziert. / Warum eine Reise zum Mars so schwierig ist. Bis 19.30, Ö1 (Astrid Ebenführer, 6.10.2022)