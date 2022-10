Tech-Milliardär Elon Musk will die milliardenschwere Übernahme des Kurznachrichtendiensts Twitter nach monatelangem Widerstand nun doch vollziehen. In einem am Dienstag veröffentlichen Brief erklärte er sich bereit, den ursprünglich gebotenen Preis von 54,20 Dollar je Aktie zu bezahlen. Alles zu dem Pleiten, Pech und Pannen-Deal lesen Sie natürlich bei uns. Hat das Drama in drei Akten also endlich ein Ende? Dieser Frage geht Georg Pichler vom Webstandard in einem Kommentar nach. Die Erkenntnis: Auch Tech-Bros müssen sich an Abmachungen halten.

Außerdem haben wir uns die Krisenvorsorge der heimischen Mobilfunker einmal genauer angesehen. Europaweit warnen die Netzbetreiber vor Ausfällen aufgrund der Energiekrise. Das Ergebnis: Ist der Strom weg, kommt es nach 30 Minuten zu ersten Einschränkungen im Netzbetrieb. Nach zwei Stunden wird es richtig ungemütlich.

Das und noch viel mehr lesen Sie heute bei uns.

Musk dürfte Twitter jetzt doch zum Originalpreis übernehmen

Kommentar: Elon Musk und Twitter: Verträge gelten auch für Tech-Bros

Blackout: Nach 30 Minuten geht dem Mobilfunk der Saft aus

"Witcher", "Cyberpunk" und mehr: CD Projekt kündigt sieben neue Spiele an

Rosenkranz: Der bierernste blaue Präsidentschaftskandidat und der versuchte Spagat

Serverprobleme: DDoS-Attacken erschweren Start von "Overwatch 2"

"Cyber Trading Fraud": Obersteirerin verliert mehr als hunderttausend Euro

Matter 1.0: Der gemeinsame Smart-Home-Standard von Apple, Google und Amazon ist endlich da

Großer Nachholbedarf bei digitaler Fitness in Österreich

Whatsapp testet Blockieren von Screenshots

Studie: Geringer Frauenanteil bei IT-Start-ups ist "hausgemacht"

Lufthansa verbannt aktive Airtags aus Gepäckstücken