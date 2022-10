Hier sind die Mediennews vom Mittwoch:

Begutachtung 20 Millionen Euro für neue Journalismusförderung: Die Details zu den Mediennovellen Die "Wiener Zeitung" soll nur noch zumindest monatlich erscheinen. Neue Regeln für Regierungswerbung ohne Obergrenze werden kolportiert. Eine GIS für alle ist in Verhandlung

Resolution Finanzieller Rückhalt, verlegerische Kompetenzen, Mitspracherecht: Was die Redaktion der "Wiener Zeitung" fordert "Keine Regierung und keine Geschäftsführung" dürfe die "Wiener Zeitung" als Kulturgut vernichten – die Forderungen im Wortlaut

Reformen Mögliche Kürzungen bei Ö1 – Thurnher offen für Gespräch Radiodirektorin bekräftigt Rolle des ORF als Produzent und Förderer, verweist aber auch auf angespannte wirtschaftliche Situation

Kommentar der Anderen Alles muss besser bleiben im ORF Ja, bei Ö1 und FM4 besteht nach Jahren des Stillstands tatsächlich Reformbedarf. Aber noch mehr bei Ö3 und den Regionalradios

TV-Tagebuch Ist dein Mann auch hässlich? Helene Fischer bei "Willkommen Österreich" im ORF Christoph Grissemann attestierte der Millionärin gar den Normalheitsgrad einer Supermarktkassierin

TV News ORF, ARD und Superfilm produzieren Miniserie "Kafka" Buch von Daniel Kehlmann, Regie führt David Schalko, Premiere mit Joel Basman, Daniel Brühl, Nicholas Ofczarek und Liv Lisa Fries voraussichtlich im Frühjahr 2023

Medien Präsidentschaftskandidat Wallentin fordert GIS-Abschaffung Elefantenrunde am Donnerstag im ORF "auf den amtierenden Präsidenten zugeschnitten", Herausforderer müssten "wie bei Gefängnisverhören in separierten Räumen warten"

Tirol Moser Holding stellt Druckerei in Wels ein Konzentriert Aktivitäten als Druckerei-Betreiberin ab Mitte 2023 am Standort Innsbruck

Serienstart Serie "The Bear: King of the Kitchen" auf Disney+: Kochen wie im Druckkochtopf Die US-Serie erzählt von der nervenaufreibenden Rückkehr eines Spitzenkochs in ein heruntergekommenes Familienlokal in Chicago. Zu sehen ab Mittwoch

Serienkult Jeffrey-Dahmer-Serie "Monster" auf Rekordkurs bei Netflix Nach zwölf Tagen kommt die Serie über den Serienkiller auf 496,1 Millionen gesehene Stunden

Kritik Deutscher Finanzminister: Teure Fernseh-Sportrechte "entbehrlich" Lindner gibt den öffentlich-rechtlichen Sendern Empfehlungen und kritisiert hohe Managergehälter

TV-Tipps Nur für Personal!, Gran Torino, Magere Jahre?, Engelbert Dollfuß Unsere Wahl – Jeder gegen jeden, Niki Nationale – Ein Leben in der Pole Position, Stavisky

Die Etat-Redaktion wünscht spannende Lektüre und einen angenehmen Abend!