140 Euro pro Kopf. So viel wird das von der Regierung erst vergangene Woche vorgestellte Unterstützungspaket für Unternehmen im Gesamtvolumen von 1,3 Milliarden Euro jede Österreicherin und jeden Österreicher kosten. Für eine vierköpfige Familie sind das immerhin 560 Euro. Prompt nach der Ankündigung der Maßnahme ist eine rege Debatte darüber losgebrochen, ob das die richtige Strategie sei. Hier werden die Energiekosten für alle Unternehmen gefördert, ob diese nun hochprofitabel oder tatsächlich in enormen Turbulenzen sind. Ist das nicht schon wieder Gießkanne?

Und natürlich war das nicht die erste Maßnahme der Koalition im Kampf gegen die Teuerung: Erst am Dienstag hat die Regierung ein vier Milliarden Euro schweres Unterstützungspaket für Pensionistinnen und Pensionisten bekanntgegeben. Davor wurde der Klima- und Antiteuerungsbonus fixiert, es gibt Steuererleichterungen, extra Unterstützung für Ärmere – die Regierung sieht auch die Abschaffung der kalten Progression als Maßnahme im Kampf gegen die Teuerung.

Aber ist das große Geldausgeben die richtige Strategie, können wir uns das leisten – und wer wird das am Ende bezahlen?

Über diese Fragen wollen wir beim Videotalk "STANDARD mitreden" diese Woche diskutieren. Mit dabei ist Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP). Zu Gast ist der Chef des Fiskalrates, Christoph Badelt. Ebenfalls mitdiskutieren wird die deutsche Ökonomin Philippa Sigl-Glöckner. Sie ist Direktorin von Dezernat Zukunft, einem deutschen Thinktank, der Wirtschaftspolitik neu denken will. Ebenfalls zu Gast ist ihre Kollegin Claudia Kettner-Marx vom Wifo und Jan Kluge, Ökonom beim wirtschaftsliberalen Thinktank Agenda Austria.

Diskutieren Sie mit!

Wie immer gilt: Stellen Sie Ihre Fragen an unsere Gäste hier im Forum oder schreiben Sie uns, wie Sie das Thema sehen. Ist der Geldregen die richtige Strategie? Was bezwecken wir mit den Unternehmenshilfen, wenn die Betriebe die hohen Kosten ja größtenteils weitergeben können. Oder sollte der Staat gar noch mehr Geld in die Hand nehmen? Die spannendsten Postings wollen wir diskutieren. Zu sehen gibt es die Sendung diese Woche schon am Samstag. Moderation: András Szigetvari. (red, 5.10.2022)