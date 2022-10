Deutschland

555 Postings

Bahnchaos in Deutschland: Sabotageakt führte zu massiven Zugausfällen

Am Samstag stand der Zugverkehr in Norddeutschland für einige Stunden still, bei der Deutschen Bahn spricht man von Sabotage. Laut Verkehrsminister Wissing sollen an zwei Orten Kabel vorsätzlich durchtrennt worden sein