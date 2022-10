Ein Händler veröffentlicht (unabsichtlich) erste Bilder zur baldigen Ankündigung von "Need for Speed Unbound"

Offenbar kehrt die Serie zum Setting der illegalen Straßenrennen bei Nacht zurück. Foto: EA

Seit Wochen kursieren Gerüchte über eine Fortsetzung der Kult-Rennspielserie "Need for Speed". Am Mittwoch tauchten beim japanischen Händler Neowing erste Promo-Bilder zum Spiel auf, das offenbar wirklich bereits im Dezember erscheinen soll.

Fast & Furious

Laut beigelegten Informationen soll es erneut Verfolgungsjagden mit der Polizei geben, was aufgrund des "Underground"-Settings durchaus Sinn macht. Tuning – sowohl optisch als auch leistungstechnisch – wird für die Straßenrennen wohl genauso wichtig sein wie der in der Serie immer wieder relevante Kampf um die Spitze der Street-Racing-Community. Scheinbar wird es auch wöchentliche Herausforderungen geben, freispielbare Kleidung für die Fahrer und einen modernen Hip-Hop-Soundtrack mit Künstlern wie A$AP Rocky und AWGE.

Die ersten Artworks wirken sehr stilisiert, was auf einen abstrakten Comic-Look hinweisen könnte. Foto: EA

Erscheinen soll das Spiel in Japan bereits am 2. Dezember. Ob auch der Rest der Welt in weniger als zwei Monaten die Rückkehr der Serie wird feiern können, bleibt unklar. Als Plattformen werden bisher nur Playstation 5 und Xbox Series genannt. Publisher Electronic Arts will dieser Tage das Spiel offiziell ankündigen. (aam, 6.10.2022)