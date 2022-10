Richtet seinen Fokus künftig auf Filme: Schauspieler Louis Hofmann. Foto: AFP, STEFANIE LOOS

Los Gatos – Nach dem weltweiten Erfolg der Netflix-Serie "Dark" will sich Hauptdarsteller Louis Hofmann (25) wieder auf Filme fokussieren. "Ich will das gar nicht werten. Aber ich hatte die Erfahrung und schaue deshalb mittlerweile sehr, sehr viel genauer hin, wenn ich ein Serienangebot bekomme. Meistens ist es leider egal, wie gut es ist", sagte Hofmann der Deutschen Presse-Agentur. "Ich kann mir derzeit nicht vorstellen, noch einmal drei Jahre oder länger in einer Geschichte zu sein."

Die vielschichtige Mystery-Serie "Dark" lief von 2017 bis 2020 in drei Staffeln, Hofmann spielte den Zeitreisenden Jonas Kahnwald. Demnächst ist Hofmann im Kinodrama "Der Passfälscher" zu sehen. Er spielt den jüdischen Grafiker Cioma Schönhaus, der sich vor allem durch das Fälschen von Pässen vor den Nazis retten konnte. Außerdem stand Hofmann für die internationale Miniserie "All the Light We Cannot See" vor der Kamera, die aus vier Folgen besteht. (APA, 6.10.2022)