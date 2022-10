Heute wird die Entscheidung um den Literaturnobelpreis 2022 gelüftet. Foto: APA/dpa/Daniel Reinhardt

Um 13 Uhr wird in Stockholm am Donnerstag der Gewinner oder die Gewinnerin des diesjährigen Literaturnobelpreises verkündet. Die Buchmacher sahen am Vormittag die Kanadierin Anne Carson sowie die französischen Autoren Michel Houellebecq und Annie Ernaux in Führung. Diejenigen, die auf eine politisch motivierte Entscheidung spekulieren, hatten zuletzt auch den im August bei einem Messerattentat verletzten Salman Rushdie ("Die satanischen Verse") und den ukrainischen Schriftsteller Serhij Zhadan ins Spiel gebracht.

Der mit zehn Millionen schwedischen Kronen (925.000 Euro) dotierte Preis ging zuletzt an den tansanisch-britischen Autor Abdulrazak Gurnah, davor an die US-Dichterin Louise Glück und 2019 an den Österreicher Peter Handke. Überreicht wird er am 10. Dezember. (red, 6.10.2022)