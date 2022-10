Der Mann flüchtete nach der Tat in der Stadt Nong Bua Lamphu.

Bangkok – Bei einem Schussattentat in einem Tagesheim für Kinder in Thailand sind laut Polizeiangaben 31 Personen, Kinder und Erwachsene, getötet worden. Bei dem Schützen soll es sich um einen Ex-Polizisten handeln. Der Mann flüchtete nach der Tat in der Stadt Nong Bua Lamphu in der Nord-Ost-Region des Landes.

Laut dem Portal thethaiger.com sei der Schütze 34 Jahre alt. Er ist dem Medium zufolge vor einem Jahr aus dem Polizeidienst nach einem positiven Drogentest entlassen worden. Medienberichten zufolge hätte er sich morgen vor Gericht verantworten sollen. (APA, 6.10.2022)