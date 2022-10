Weitere Details folgen in Kürze. Foto: Getty Images/iStockphoto

Bangkok – Bei einem Schussattentat in einem Tagesheim für Kinder in Thailand sind laut Polizeiangaben 31 Personen, Kinder und Erwachsene, getötet worden. Bei dem Schützen soll es sich um einen Ex-Polizisten handeln. Der Täter flüchtete nach dem Blutbad in der Stadt Nong Bua Lamphu in der Nord-Ost-Region des Landes. (APA, 6.10.2022)