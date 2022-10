Fußball WM 2022 Gastarbeiter in Katar: "Entweder du stellst dich dagegen, oder du ziehst den Kopf ein"

Die bevorstehende Fußball-WM in Katar wird von heftiger Kritik an den Arbeitsbedingungen tausender Arbeitsmigranten begleitet. Der STANDARD hat einen ehemaligen Arbeiter in Wien getroffen