Werner Kogler freut sich über einen "Meilenstein" für Österreichs Sport. Foto: IMAGO/SEPA.Media/Juen

Wien – Österreichs Sport hat sich lange dafür eingesetzt, nun hat die Regierung mit Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) und Sportminister Werner Kogler (Grüne) eine Einigung erzielt. Die jährliche Besondere Sportförderung wird ab 2023 von 80 Millionen um 50 Prozent auf 120 Millionen Euro erhöht. Details zur technischen Umsetzung müssen noch geklärt werden.

"Ein großer Tag für den österreichischen Sport, für seine Verbände und Vereine, für alle Athletinnen und Athleten, egal ob auf Profi-, Amateur- oder Hobbyebene", meinte Vizekanzler und Sportminister Kogler in einer Mitteilung vom Donnerstag: In vielen Gesprächsrunden mit Finanzminister Brunner sei es gelungen, diesen "echten Meilenstein" zu vereinbaren. "Einer, den sich der organisierte Sport verdient hat – weil er Großartiges leistet, die Aufgaben in den vergangenen Jahren stetig mehr geworden, die Anforderungen deutlich gestiegen sind. 40 Millionen mehr für die Verbände und Vereine zeigen: Der Sport ist der österreichischen Bundesregierung ein wichtiges Anliegen."

Brunner, der vor seiner Funktion auch als Präsident des Österreichischen Tennisverbandes tätig war, freut sich mit Kogler. "Alle Organisationen der Dach- und Fachverbände sowie die gesamtösterreichischen Organisationen mit besonderer Aufgabenstellung im Sport ÖOC, ÖPC, SOÖ und ÖBSV profitieren von der Erhöhung", so Brunner. Gerade die aktuell hohen Energiekosten seien eine Herausforderung für den Breitensport, auch die Profiverbände würden natürlich die Teuerung spüren. "Wir wollen das ehrenamtliche Vereinswesen und unsere Sportlerinnen und Sportler gut durch die Krise tragen und langfristig stärken."

Die Besondere Bundes-Sportförderung ist ein wesentlicher Beitrag für den organisierten Sport in Österreich. Seit 2011 wurden die Bundes-Fach- und -Dachverbände sowie die gesamtösterreichischen Organisationen mit besonderer Aufgabenstellung im Sport aus diesem Fördertopf mit 80 Millionen Euro jährlich unterstützt. Eine Summe, die seither unverändert geblieben war.

60 österreichische Fachverbände

Von der künftigen Erhöhung um 40 Millionen profitieren die 60 österreichischen Fachverbände, die drei Dachverbände ASKÖ, ASVÖ und Sportunion sowie die gesamtösterreichischen Organisationen mit besonderer Aufgabenstellung im Sport, namentlich die Bundes-Sportorganisation Sport Austria, das Österreichische Olympische Comité, das Österreichische Paralympische Comité, der Österreichische Behindertensportverband, Special Olympics Österreich sowie der Verband Alpiner Vereine Österreichs.

Die Bundes-Sportorganisation Sport Austria bedankte sich als Interessenvertretung des gesamtösterreichischen Sports und im Namen von 1,8 Millionen Vereinsmitgliedern, 15.000 Sportvereinen und deren Vertreter in einer Aussendung "herzlich" bei der Bundesregierung. (APA, 6.10.2022)