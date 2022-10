Ein junger Mann quetschte sich den Fuß derart stark zwischen Trittstufe und Abdeckplatte am oberen Ende der U-Bahn-Rolltreppe ein, dass er sich nicht mehr selbst befreien konnte. Foto: Stadt Wien / Feuerwehr

Wien – Ein junger Mann ist am Montagabend gegen 20 Uhr bei der Benützung einer Rolltreppe in der U-Bahn-Station Schottenring mit seinem rechten Vorderfuß unter die Abdeckplatte geraten. Dabei quetschte er sich den Fuß derart stark zwischen Trittstufe und Abdeckplatte am oberen Ende der Rolltreppe ein, dass er sich nicht mehr selbst befreien konnte. Die Berufsfeuerwehr Wien wurde verständigt und musste ein hydraulisches Gerät einsetzen, um die Platte so weit zu heben, dass der Fuß herausgezogen werden konnte. Das berichtete die Feuerwehr in einer Aussendung. Nach einer erfolgten notfallmedizinischen Versorgung durch die Berufsrettung musste der Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Einsatz von 20 Feuerwehrleuten und fünf Einsatzfahrzeugen in der U-Bahnstation Schottenring dauerte eine knappe halbe Stunde. (krud, 6.10.2022)