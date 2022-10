Es gibt sehr unterschiedliche Arten zu reisen. Manche nutzen ihre freie Zeit am liebsten dazu, entspannt am Strand zu liegen, in einer All-inclusive-Unterkunft zu nächtigen, wo man sich um nichts weiteres kümmern muss. Andere suchen das genaue Gegenteil, wollen aktiv sein, Land und Leute kennenlernen und abenteuerlicher unterwegs sein. Außerdem ist die Gesellschaft, in der man reist, nicht ganz unwesentlich für das Erlebnis. Während sich die einen nie und nimmer vorstellen könnten, mit mehreren, unbekannten Menschen Tage oder gar Wochen zu verbringen, schätzen andere diese Art des Reisens.

In der großen Gruppe unterwegs: Wär das was für Sie? Foto: katatonia82 Getty Images

Seit jeher werden Gruppenreisen gern dazu genutzt, unbeschwert, unkompliziert und vor allem ohne großen persönlichen Aufwand zu verreisen. Für viele haben außerdem die Gemeinschaft und das Kennenlernen neuer Menschen einen hohen Stellenwert. Auch für alleinstehende Personen bieten Gruppenreisen eine gute Möglichkeit, um in Gesellschaft zu sein.

Großes Angebot

Je nach Bedürfnissen und Ansprüchen gibt es diverse Veranstalter, die auch unterschiedlichste Reisen ermöglichen. Dabei reicht das Angebot von mehrwöchigen, abenteuerlichen Erkundungsreisen durch Länder oder Gegenden, die man allein womöglich nie bereist hätte, über an das Alter und die Kondition angepasste, eher entspannte Bus- oder Schiffreisen, bis hin zu Wander- oder Städtetrips. Oft werden Gruppenreisen auch als Themenreisen organisiert – ob mit geschichtlichem Fokus, um die Sprache besser zu erlernen, künstlerisch, fotografisch oder sportlich aktiv zu sein. Die gemeinsame Zeit mit Gleichgesinnten stellt für viele einen weiteren positiven Aspekt dieser Art des Reisens dar.

Wie ist das bei Ihnen?

Waren Sie schon einmal auf einer organisierten Gruppenreise? Was haben Sie dabei erlebt? Würden Sie das noch einmal machen oder im Gegenteil: Halten Sie eher wenig von organisierten Gruppenreisen und lehnen diese Art des Reisens ab? Tauschen Sie sich im Forum aus! (Magdalena Waldl, 11.10.2022)