Die Gewinnerin der renommiertesten literarischen Auszeichnung der Welt steht fest.

Foto: imago images / Horst Galuschka

Stockholm – Die französische Autorin Annie Ernaux erhält den Literaturnobelpreis 2022. Die 82-Jährige wurde am Donnerstag in Stockholm als die Preisträgerin "für den Mut und die klinische Schärfe, mit der sie die Wurzeln, Entfremdungen und kollektiven Fesseln der persönlichen Erinnerung aufdeckt" gewürdigt.

"Wir haben Annie Ernaux bisher noch nicht telefonisch erreicht. Aber wir sind sicher, dass sie die Nachricht bald erhalten wird", sagte Mads Malm, Sekretär der Schwedischen Akademie.

233 Kandidatinnen und Kandidaten

Der Nobelpreis für Literatur gilt als die prestigeträchtigste literarische Auszeichnung der Welt. Auf der sogenannten Longlist für den Preis standen in diesem Jahr 233 Kandidatinnen und Kandidanten – welche Namen darunter waren, wird alljährlich streng geheim gehalten. Der Preis geht wie die weiteren traditionellen Nobelpreise auf das Testament des Preisstifters und Dynamit-Erfinders Alfred Nobel zurück. 1901 war er zum ersten Mal verliehen worden, damals an den Franzosen Sully Prudhomme. Seitdem haben ihn fast 120 Persönlichkeiten erhalten.

Der bislang jüngste Preisträger war 1907 der damals 41 Jahre alte "Dschungelbuch"-Autor Rudyard Kipling, die älteste Doris Lessing, die ihn 2007 im Alter von 88 Jahren überreicht bekam. Im vergangenen Jahr erhielt der tansanisch-britische Schriftsteller Abdulrazak Gurnah die Auszeichnung.

Verleihung traditionell am 10. Dezember

Alle Nobelpreise sind wie im Vorjahr mit zehn Millionen schwedischen Kronen (rund 920.000 Euro) pro Kategorie dotiert. Verliehen werden die Auszeichnungen traditionell am 10. Dezember in Schwedens Hauptstadt Stockholm, dem Todestag Nobels. Aufgrund der Corona-Pandemie erhielten die Ausgezeichneten im vergangenen Jahr ihre Preise im Heimatland überreicht, in Stockholm fand eine reduzierte Zeremonie statt. 2020 war sie ganz abgesagt worden.

Der Preis für Literatur ist der vierte in dieser Woche vergebene Nobelpreis. Am Montag, Dienstag und Mittwoch waren bereits die Nobelpreise für Medizin, Physik und Chemie vergeben worden. Am Freitag wird der Friedensnobelpreis vergeben und am Montag die Auszeichnung für Wirtschaftswissenschaften, die als einzige Kategorie allerdings nicht auf das Testament von Nobel zurückgeht. (APA, red, 6.10.2022)