Seit 2008 startete man am Resterkogel auf dem berühmten Schneeband schon im Oktober in die Wintersaison. Heuer warten die Bergbahnen auf Naturschnee, um Schlagzeilen zu vermeiden

In dieser Galerie: 3 Bilder Solche Bilder, wie hier aus dem Jahr 2019, will man am Resterkogel heuer vermeiden. Foto: Steffen Arora Die Piste, die vor allem zu Trainingszwecken genutzt wurde, erhitzte die Gemüter. Foto: Steffen Arora Sobald auch neben der Piste Schnee liegt, werde man die Piste präparieren, womöglich schon vor dem 19. November. Foto: Steffen Arora

Kitzbühel – Das berühmte weiße Band auf grün-braunem Untergrund am Resterkogel sorgte in den vergangenen Jahren regelmäßig für negative Presse. Seit 2008 starteten die Kitzbüheler Bergbahnen hier auf Salzburger Boden mittels Depotschnee schon im Oktober in die Wintersaison. Die rund 800 Meter lange Piste diente in erster Linie Skiverbänden zu Trainingszwecken. Man erspare sich durch das Schneeband lange Fahrten auf die Gletscher, wurde gerne als Argument für den Oktoberskilauf angeführt.

Kritikerinnen und Kritiker stießen sich hingegen am Bild des weißen Schneebandes auf grün-brauner Wiese, das für viele sinnbildlich für die Ignoranz angesichts des Klimawandels stand. Wobei die Betreiber der Kitzbüheler Bergbahnen beim STANDARD-Lokalaugenschein im Jahr 2019 darlegten, dass die kurze Piste aus ökologischer Sicht eigentlich gar nicht so verkehrt sei. Immerhin stamme der Schnee aus dem Depot, ist also noch vorm Vorjahr. Und zudem werde die Pistenfläche seit 1972 als solche genutzt, man störe damit also auch kein sensibles Ökosystem.

Piste wird erst präpariert, wenn rundherum Schnee liegt

Selbst die Salzburger Landesumweltanwaltschaft fand trotz Prüfung keine Gründe, die gegen das Schneeband gesprochen hätten. In die Diskussion geriet es aber durch den Klimawandel. Denn kaum jemand stieß sich an der Oktoberpiste, solange die Almwiesen ringsum ebenfalls schon mit Schnee bedeckt waren. Wegen höherer Herbsttemperaturen war dies zuletzt aber immer seltener und später der Fall. Und so gingen die Luftaufnahmen des weißen Bandes rasch medial um die Welt.

Aus diesen Erfahrungen hat man in Kitzbühel offenbar gelernt, und so wird das Schneeband am Resterkogel heuer noch nicht Anfang Oktober präpariert, wie die Tiroler Tageszeitung am Donnerstag berichtete. Seitens der Bergbahnen war am Donnerstag niemand zu sprechen, aber gegenüber der TT erklärte Kitz-Ski-Vorstandsvorsitzender Anton Bodner, dass man erst am 19. November den Skibetrieb starten werde, wenn auch neben der Piste schon Schnee liegt: "Ein weißes Band auf ansonsten schneefreien Almwiesen wird es heuer am Resterkogel nicht geben." Allerdings schränkte er danach ein, dass man eventuell schon eher starte, wenn es früher zu schneien beginne. Dann stünde die Piste allerdings nur Teams und Skiklubs zu Trainingszwecken offen. (Steffen Arora, 6.10.2022)