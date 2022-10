Eine Szene wie aus einem Film. Foto: imago/Terry Schmitt

Footballstar Bobby Wagner drohen nach seinem beherzten Tackle gegen einen Flitzer rechtliche Konsequenzen. Das Opfer hat nach Informationen des TV-Senders ESPN Anzeige gegen den Linebacker von Super-Bowl-Champion Los Angeles Rams erstattet. Bei dem Mann soll es sich laut eines Medienberichts um ein Mitglied einer Tierschutzgruppe handeln.

Dieser war am Montag im NFL-Spiel zwischen den San Francisco 49ers und den Rams (24:9) auf das Spielfeld gerannt und vor den Sicherheitskräften weggelaufen, aus einer Fackel in seiner Hand kam pinker Rauch. Dicht an der Seitenlinie rammte Wagner den Störenfried schließlich heftig zu Boden.

"Damit kann ich mich nicht beschäftigen", sagte Wagner zur Anzeige: "Ich mache mir mehr Sorgen um den Sicherheitsmann, der bei der Verfolgung verletzt wurde." (sid, 6.10.2022)