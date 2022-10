Erdölindustrie

35 Postings

Wenn Erdgas einfach abgefackelt wird

In vielen Ländern wird Erdgas, das bei der Ölförderung frei wird, verbrannt. So auch im Irak. Die Schäden sind enorm – für das Klima sowie für die Gesundheit der Menschen, die in der Nähe von Erdölfeldern leben